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العلم المغريي
العلم المغريي

دعم عربي لترشيحات المغرب لمناصب في المنظمات الإقليمية والدولية

23 أبريل، 2025 - 4:31 مساءً
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هبة بريس

حظيت الترشيحات المغربية لشغل مناصب في منظمات إقليمية ودولية بدعم واسع من وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالقاهرة.

ودعم الوزراء العرب، بمناسبة انعقاد أعمال الدورة ال163 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، المغرب بخصوص إعادة الترشيح لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة 2025-2029.

كما عبروا عن دعمهم للمملكة في موضوع إعادة الترشح لعضوية مجلس الإدارة ومجلس الاستغلال التابعين للاتحاد البريدي العالمي (UPU) للفترة 2025-2028، وإعادة الترشح لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) للفترة 2026-2027 عن الفئة (ج).

وأعرب وزراء الخارجية العرب، في السياق ذاته، عن دعمهم لترشيح السيد عبد الرزاق روان، لعضوية لجنة مناهضة التعذيب للفترة 2026-2029، وترشيح السيد محمد عبد الوهاب رفيقي، عن المجموعة العربية، لعضوية الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي للفترة 2025-2028، وترشح المملكة لعضوية المنظمة الدولية للطيران المدني للفترة 2025-2028.

23 أبريل، 2025 - 4:31 مساءً
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