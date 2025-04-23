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الجزائر تنسحب من مناورات الأسد الإفريقي بسبب المغرب
الصورة تعبيرية

الجزائر تنسحب من مناورات الأسد الإفريقي بسبب المغرب

23 أبريل، 2025 - 1:15 مساءً
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هبة بريس – الرباط

كشفت القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا “أفريكوم”، عن رفض الجزائر المشاركة في مناورات الأسد الإفريقي 2025.

وخلال ندوة  صحافية عبر تقنية الاتصال المرئي، نُظمت بمقر السفارة الأمريكية في الجزائر، قال مسؤولان رفيعان في أفريكوم إن الجزائر تمت دعوتها في هذا التمرين بصفتها عضوا مراقبا، لكنها اختارت عدم الانضمام، وهو “حق سيادي لها في القبول أو الرفض”، على حدّ تعبيرهما. 

ومن المقرر تنظيم مناورات الأسد الافريقي من 12 إلى 23 ماي المقبل، في مدن مغربية من بينها أكادير، طانطان، تزنيت، القنيطرة، بنجرير وتيفنيت.

23 أبريل، 2025 - 1:15 مساءً
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