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انتخابات جزئية بتازة.. "البام" يكتسح المشهد ويحسم 4 مقاعد من أصل 6

انتخابات جزئية بتازة.. “البام” يكتسح المشهد ويحسم 4 مقاعد من أصل 6

23 أبريل، 2025 - 2:09 مساءً
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هبة بريس- ع محياوي

شهدت الانتخابات الجزئية التي جرت يوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري بجماعات بني فراسن، الربع الفوقي، وأولاد الشريف بإقليم تازة، تفوقًا لافتًا لحزب الأصالة والمعاصرة الذي نجح في حسم 4 مقاعد من أصل 6، مؤكداً بذلك حضوره القوي في الخريطة السياسية للإقليم.

وجاءت النتائج على الشكل التالي:

بجماعة بني فراسن – الدائرة 16: فاز الغازي اجطيو عن “البام” بـ179 صوتاً، مقابل 11 صوتاً لمرشح حزب الاستقلال، و18 صوتاً لفدرالية اليسار الديمقراطي.

بنفس الجماعة – الدائرة 13: فاز لحسن الشاهدي الوزاني عن “البام” بـ132 صوتاً، مقابل 11 صوتاً لمرشح الاستقلال.

بجماعة الربع الفوقي – الدائرة 10: فاز نور الدين لزرق عن الحزب ذاته بـ112 صوتاً.

بجماعة أولاد الشريف – الدائرة 3: فازت لبنى الوردي بـ75 صوتاً، مقابل 15 صوتاً لمرشحة حزب الحركة الشعبية.

هذه النتائج تؤكد مرة أخرى التقدم الميداني لحزب الأصالة والمعاصرة بالإقليم، حيث حاز على ثقة أغلبية الناخبين في الدوائر المعنية، وسط منافسة لم ترقَ إلى مستوى يهدد حضوره.

23 أبريل، 2025 - 2:09 مساءً
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