انتخابات جزئية بتازة.. “البام” يكتسح المشهد ويحسم 4 مقاعد من أصل 6
هبة بريس- ع محياوي
شهدت الانتخابات الجزئية التي جرت يوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري بجماعات بني فراسن، الربع الفوقي، وأولاد الشريف بإقليم تازة، تفوقًا لافتًا لحزب الأصالة والمعاصرة الذي نجح في حسم 4 مقاعد من أصل 6، مؤكداً بذلك حضوره القوي في الخريطة السياسية للإقليم.
وجاءت النتائج على الشكل التالي:
بجماعة بني فراسن – الدائرة 16: فاز الغازي اجطيو عن “البام” بـ179 صوتاً، مقابل 11 صوتاً لمرشح حزب الاستقلال، و18 صوتاً لفدرالية اليسار الديمقراطي.
بنفس الجماعة – الدائرة 13: فاز لحسن الشاهدي الوزاني عن “البام” بـ132 صوتاً، مقابل 11 صوتاً لمرشح الاستقلال.
بجماعة الربع الفوقي – الدائرة 10: فاز نور الدين لزرق عن الحزب ذاته بـ112 صوتاً.
بجماعة أولاد الشريف – الدائرة 3: فازت لبنى الوردي بـ75 صوتاً، مقابل 15 صوتاً لمرشحة حزب الحركة الشعبية.
هذه النتائج تؤكد مرة أخرى التقدم الميداني لحزب الأصالة والمعاصرة بالإقليم، حيث حاز على ثقة أغلبية الناخبين في الدوائر المعنية، وسط منافسة لم ترقَ إلى مستوى يهدد حضوره.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
18 تعليقات
خاص تغييرات جذرية فالتعامل مع هاد الظاهرة.
الناس ولات كتخاف تمشي فالزهر فهاد الأماكن.
خاص الدولة تتحرك وتلقى حل لهاد الظاهرة قبل ما تزيد.
كيفاش هاد الكلاب وصلو فهاد المكان العام؟ خاص مراقبة.
هاد الحوادث ولاو كيتكرروا بزاف فمدن مختلفة.
خص حملات توعية للمواطنين باش يعرفو كيفاش يتعاملو مع الكلاب الضالة.
الله يشافي الشيخ، ولكن مابقاش الأمان فالشوارع.
راه شي صعيب تجيب شي أمان فهاد الظروف لي كتكون فيها الكلاب.
الحمد لله أنو الشيخ نجا، ولكن خاصنا نوقفو هاد الهجمات.
الحل هو مراقبة أكبر للكلاب الضالة وفرض عقوبات.
هاد الكلاب الضالة ولاو كيشكلو خطر على الناس.
خاص الجمعيات الحقوقية ترفع الصوت باش يتم إيواء الكلاب الضالة.
كيفاش كيعقلوا على حياة الناس والكلاب الضالة فالشوارع؟
خاص إجراءات صارمة ضد أصحاب الكلاب لي ما كيعنيوش بيهم.
المواطنين خافو بزاف، ما بقى لا أمان لا راحة.
المواقف كيصعبو ولات الناس كتخاف على حياتهم فالمجال العام.
راه المارة شافو الهجوم واصبحو فحالة رعب، خاص حماية أكبر.