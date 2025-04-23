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الاتحاد الاشتراكي يكتسح الانتخابات الجزئية ويستعيد ثقة القواعد الشعبية

الاتحاد الاشتراكي يكتسح الانتخابات الجزئية ويستعيد ثقة القواعد الشعبية

23 أبريل، 2025 - 12:12 صباحًا
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هبة بريس – عبد اللطيف بركة

حقق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فوزاً بارزاً في الانتخابات الجماعية الجزئية التي جرت مؤخراً، مؤكداً من جديد مكانته في المشهد السياسي الوطني، ومرسخاً حضوره في القواعد الشعبية التي لطالما شكلت ركيزته الأساسية.

وقد تمكن مرشحو الحزب من الظفر بالمقاعد الشاغرة في أربع جماعات ترابية، حيث فاز كل من عبد الله اليوسفي في جماعة لخوالقة بإقليم اليوسفية، وسناء قدور في جماعة باب تازة، والحسن لخضر في جماعة ادغال بإقليم الصويرة، وعمر المهوس في جماعة بوزمور بنفس الإقليم. وجاء هذا الفوز رغم المنافسة القوية التي خاضها الحزب أمام مرشحي أحزاب من الأغلبية الحكومية، ما يعكس استمرار ثقة المواطن في المشروع الاتحادي وخطابه القريب من هموم الشارع.

واعتبر عدد من مناضلي الحزب أن هذه النتائج ليست فقط انتصاراً انتخابياً، بل هي بمثابة مصالحة بين الحزب وعموم المواطنين، وتتويج للدينامية التنظيمية التي يشهدها الاتحاد الاشتراكي في مختلف مستوياته وهياكله، كما أشاروا إلى أن هذا الفوز يعكس بشكل واضح فعالية السياسة القاعدية التي يعتمدها الحزب، والتي ترتكز على إعادة بناء الثقة من خلال التفاعل المباشر مع انتظارات المواطنين.

هذا المنحى يعيد إلى الأذهان مقولة الزعيم الاتحادي الراحل عبد الرحمن اليوسفي حين قال في إحدى حملاته الانتخابية: “لا للانتماء السياسي، نعم لابن الحي”، وهو شعار يعكس عمق الارتباط بين الحزب وواقعه الاجتماعي، وحرصه على تمثيل الكفاءات الصادقة القادرة على خدمة المواطن من موقع القرب والمعقولية.

النتائج الأخيرة تشكل بلا شك خطوة إيجابية نحو إعادة ترسيخ موقع الحزب في الخريطة السياسية الوطنية، وتؤشر إلى قدرة الاتحاد الاشتراكي على استعادة ريادته التاريخية، ليس فقط كحزب له رصيد نضالي عريق، بل كقوة سياسية متجددة، قريبة من نبض الشارع، ومؤهلة للعب أدوار محورية في الاستحقاقات المقبلة.

الاتحاد الاشتراكي لا يزال وفياً لقوته الشعبية، ويؤكد من جديد أن الحضور السياسي لا يصنع فقط في المقرات، بل من الميدان، حيث صوت المواطن هو الفيصل.

23 أبريل، 2025 - 12:12 صباحًا
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