درك أزمور يفكك عصابة إجرامية نفذت سرقات موصوفة بالجديدة وأزمور
مصباح أحمد – الجديدة
على إثر أبحاث وتحريات مكثفة في موضوع سرقات موصوفة لهواتف نقالة، تمكنت، أمس الثلاثاء، الفرقة الترابية للدرك الملكي بأزمور، التابعة لسرية الدرك بالجديدة، لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، من تفكيك عصابة إجرامية، مكونة من 5 أشخاص، كان أفرادها يعترضون سبيل المواطنين والمارة، يعرضنهم لسرقة هواتفهم النقالة، تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، وباستعمال دراجة نارية.
هذا، فغ، دورية محمولة من المتدخلين الدركيين، لدى مركز درك أزمور، قد أوقفت، في حدود الساعة السادسة من مساء أمس الثلاثاء 22 أبريل 2025، بعد أبحاث وتحريات، وتحديد هويته والاهتداء إليه، رئيس ورأس العصابة الإجرامية، المدعو (أيوب)، والذي اعترف، عند إخضاعه، بتعليمات من الوكيل العام باستئنافية الجديدة، لإجراءات الحراسة النظرية، بالسرقات الموصوفة، التي استهدف بها و4 من شركائه، المواطنين بمدينة الجديدة، وبمركز دوار الغربية، قيادة الحوزية، بإقليم الجديدة. إذ كشف للضابطة القضائية هن هوياتهم، ويتعلق الأمر بالمدعوين (م. ش.)، (أ. ر.)، (ر. ر.)، و(م. ب.)، المتورطين معه في جناية تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
27 تعليقات
الله يعاون رجال الأمن، خدامين بصمت وكيحميو المواطنين.
خاص يتشدد العقاب مع هاد العصابات باش يكونو عبرة.
خاص حتى المجتمع يساهم فمحاربة الإجرام ماشي غير الأمن.
كنتمناو ما تكونش غير بداية، خاص الاستمرار فمحاربة هاد الظواهر.
كاع اللي متورطين خاصهم يتحاكموا ويشدوا العقوبة اللي يستاهلوها.
تحية كبيرة للدرك الملكي على هاد الخدمة اللي داروها.
بزاف ديال الناس تسرقات ليهم تليفوناتهم، خاص يرجعو ليهم الحق.
الله يحفظنا من شر هاد المجرمين، ما بقاش احترام لا قانون لا إنسانية.
خاص يعاونو الأمن بالمراقبة بالكاميرات فالزنقة.
الدراجة النارية ولا سلاح بيد المجرمين، خاص تنظيم ومراقبة.
كيتسمى نجاح كبير تفكيك عصابة كاملة بهاد الطريقة.
كيفاش شباب كيضيع راسو فالإجرام عوض يخدم ويعيش بكرامة؟
راه ما بقاش الأمان، الناس ولات كتخاف حتى تمشي فالزنقة.
الله يرد بينا، راه الأمن والسلامة خاصهم يكونو فوق كل اعتبار.
المواطن ما خصوش يبقى ساكت، خاص التبليغ على بحال هاد المجرمين.
الشفوي ما كافيش، خاص تطبيق القانون بكل صرامة.
خاص إعادة تأهيل المجرمين باش ما يرجعوش لنفس الطريق.
هاد العصابة كانت كتزرع الرعب فقلوب الناس، خاصهم الردع.
فين هما الآباء ديال هاد الشباب؟ خاص حتى الأسرة تكون واعية وتراقب ولادها.
الله يحفظ ولاد وبنات الناس من هاد العصابات، بزاف ديال الرعب كيعيشوه الضحايا.
رجعو لينا الأمان شوية، حنا محتاجين نحسو براسنا فالأمان فالشوارع.
خاص يتشدّو ويتحكم عليهم بأقصى العقوبات، باش يكونو عبرة للي باقي كيفكر فبحال هاد الجرائم.
آش خاصك آ العريان؟ تليفون بدراجة وسيف!
تحية كبيرة للدرك الملكي فأزمور، خدمو بزربة ولقاو العصابة.
واش بصح هادشي ف2025؟ مازال كاين اللي كيخرج يسرق الناس بالسيوف؟ حشومة والله!
الله يعاون رجال الدرك، خدامين بصمت وكيحيدو الشوك من طريق الناس.