درك أزمور يفكك عصابة إجرامية نفذت سرقات موصوفة بالجديدة وأزمور

مصباح أحمد – الجديدة

على إثر أبحاث وتحريات مكثفة في موضوع سرقات موصوفة لهواتف نقالة، تمكنت، أمس الثلاثاء، الفرقة الترابية للدرك الملكي بأزمور، التابعة لسرية الدرك بالجديدة، لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، من تفكيك عصابة إجرامية، مكونة من 5 أشخاص، كان أفرادها يعترضون سبيل المواطنين والمارة، يعرضنهم لسرقة هواتفهم النقالة، تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، وباستعمال دراجة نارية.

هذا، فغ، دورية محمولة من المتدخلين الدركيين، لدى مركز درك أزمور، قد أوقفت، في حدود الساعة السادسة من مساء أمس الثلاثاء 22 أبريل 2025، بعد أبحاث وتحريات، وتحديد هويته والاهتداء إليه، رئيس ورأس العصابة الإجرامية، المدعو (أيوب)، والذي اعترف، عند إخضاعه، بتعليمات من الوكيل العام باستئنافية الجديدة، لإجراءات الحراسة النظرية، بالسرقات الموصوفة، التي استهدف بها و4 من شركائه، المواطنين بمدينة الجديدة، وبمركز دوار الغربية، قيادة الحوزية، بإقليم الجديدة. إذ كشف للضابطة القضائية هن هوياتهم، ويتعلق الأمر بالمدعوين (م. ش.)، (أ. ر.)، (ر. ر.)، و(م. ب.)، المتورطين معه في جناية تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة.