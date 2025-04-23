إنتخاب القاضي “محمد رضوان “رئيسًا للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة

هبة بريس – محمد الهروالي

في إنجاز جديد يكرّس الحضور القوي للمملكة المغربية داخل المحافل الدولية، تم يوم أمس الثلاثاء 22 أبريل 2025 انتخاب القاضي المغربي محمد رضوان، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، رئيسًا للمجموعة الإفريقية داخل الاتحاد الدولي للقضاة، وذلك خلال أشغال مؤتمر المجموعة المنعقد ما بين 21 و24 أبريل الجاري، تحت شعار: “من أجل قضاء إفريقي مستقل”.

وجاء فوز رضوان بهذا المنصب بعد منافسة مع مرشحين من تونس وساحل العاج، حيث حظي بدعم وازن من عدد من الدول الإفريقية، من بينها جنوب إفريقيا، في خطوة ذات رمزية سياسية قوية، بالنظر إلى العلاقات المتباينة التي جمعت الرباط وبريتوريا خلال السنوات الماضية، ما يعكس نجاح المغرب في ترسيخ نموذج الدبلوماسية القضائية كرافعة من روافع التقارب الإفريقي.

ويعكس هذا الفوز المكانة الدولية المتنامية للقضاء المغربي، وقدرته على لعب أدوار طلائعية داخل المنظمات الدولية، كما يؤكد قوة الجمعيات المهنية القضائية المغربية، وعلى رأسها الودادية الحسنية للقضاة، بما راكمته من تاريخ عتيد وتجربة مؤسساتية متقدمة، أهلتها إلى إدارة دفة الدبلوماسية الموازية، وبلورة القضايا الوطنية، وتبوّؤ مناصب قيادية مرموقة داخل المنظومات القضائية العالمية.

ويُعد هذا التتويج كذلك ثمرة انخراط القضاة المغاربة في توطيد التعاون جنوب–جنوب وتعزيز مكانة القضاء الإفريقي كقوة مستقلة، تستجيب لتطلعات الشعوب في العدالة والديمقراطية والكرامة القانونية.