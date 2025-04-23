close button
القاضي "محمد رضوان "

إنتخاب القاضي “محمد رضوان “رئيسًا للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة

23 أبريل، 2025 - 6:44 مساءً
0

هبة بريس – محمد الهروالي

في إنجاز جديد يكرّس الحضور القوي للمملكة المغربية داخل المحافل الدولية، تم يوم أمس الثلاثاء 22 أبريل 2025 انتخاب القاضي المغربي محمد رضوان، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، رئيسًا للمجموعة الإفريقية داخل الاتحاد الدولي للقضاة، وذلك خلال أشغال مؤتمر المجموعة المنعقد ما بين 21 و24 أبريل الجاري، تحت شعار: “من أجل قضاء إفريقي مستقل”.

وجاء فوز رضوان بهذا المنصب بعد منافسة مع مرشحين من تونس وساحل العاج، حيث حظي بدعم وازن من عدد من الدول الإفريقية، من بينها جنوب إفريقيا، في خطوة ذات رمزية سياسية قوية، بالنظر إلى العلاقات المتباينة التي جمعت الرباط وبريتوريا خلال السنوات الماضية، ما يعكس نجاح المغرب في ترسيخ نموذج الدبلوماسية القضائية كرافعة من روافع التقارب الإفريقي.

ويعكس هذا الفوز المكانة الدولية المتنامية للقضاء المغربي، وقدرته على لعب أدوار طلائعية داخل المنظمات الدولية، كما يؤكد قوة الجمعيات المهنية القضائية المغربية، وعلى رأسها الودادية الحسنية للقضاة، بما راكمته من تاريخ عتيد وتجربة مؤسساتية متقدمة، أهلتها إلى إدارة دفة الدبلوماسية الموازية، وبلورة القضايا الوطنية، وتبوّؤ مناصب قيادية مرموقة داخل المنظومات القضائية العالمية.

ويُعد هذا التتويج كذلك ثمرة انخراط القضاة المغاربة في توطيد التعاون جنوب–جنوب وتعزيز مكانة القضاء الإفريقي كقوة مستقلة، تستجيب لتطلعات الشعوب في العدالة والديمقراطية والكرامة القانونية.

23 أبريل، 2025 - 6:44 مساءً
0

مقالات ذات صلة

أمطار رعدية

الطقس غدا الخميس.. زخات رعدية مصحوبة ببرد مرتقبة في…

2025-04-23 / 20:24
المحكمة

طنجة.. محاكمة المتهمين في الاعتداء على الصحافي الزرزوري تنطلق…

2025-04-23 / 19:33
المجلس الأعلى للسلطة القضائية

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يطلق منصة رقمية للمعلومة القانونية…

2025-04-23 / 19:29
مستشفى سانية الرمل ينفي ولادة سيدة حامل بالشارع

مستشفى سانية الرمل ينفي ولادة سيدة حامل بالشارع

2025-04-23 / 17:52
الناظور وجرسيف والدريوش على خط التحول.. خطة حضرية جريئة لإعادة رسم ملامح الأقاليم الثلاثة

الناظور وجرسيف والدريوش على خط التحول.. خطة حضرية جريئة…

2025-04-23 / 17:01
وجدة .. أشغال تهيئة وتقوية مداخل المدينة نحو وجه حضري جديد

وجدة .. أشغال تهيئة وتقوية مداخل المدينة نحو وجه…

2025-04-23 / 16:46
مرصد يستغرب توظيف ملف عمال النظافة بتسلطانت في سياقات انتخابية ضيقة

مرصد يستغرب توظيف ملف عمال النظافة بتسلطانت في سياقات…

2025-04-23 / 16:41
حين يُغلق باب الاستثمار.. صاحب شركة بسيدي المخفي بافران يتجه للتنقيب عن الكنز " فيديو"

حين يُغلق باب الاستثمار.. صاحب شركة بسيدي المخفي بافران…

2025-04-23 / 16:11
نزلاء سجن زايو يشتكون من أوضاع “مأساوية”.. والعائلات تطالب بتدخل عاجل

نزلاء سجن زايو يشتكون من أوضاع “مأساوية”.. والعائلات تطالب…

2025-04-23 / 15:49
أكادير.. زلزال الجرافات يهز سفوح الجبال وهدم مفاجئ يثير غضب الساكنة

أكادير.. زلزال الجرافات يهز سفوح الجبال وهدم مفاجئ يثير…

2025-04-23 / 15:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى