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أكادير.. زلزال الجرافات يهز سفوح الجبال وهدم مفاجئ يثير غضب الساكنة

أكادير.. زلزال الجرافات يهز سفوح الجبال وهدم مفاجئ يثير غضب الساكنة

23 أبريل، 2025 - 3:27 مساءً
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هبة بريس – عيد اللطيف بركة

شهد حي إغيل أوضرضور، الواقع في سفوح جبال مدينة أكادير، يوم أمس الثلاثاء 22 أبريل الجاري، حالة من الذعر والاستياء في صفوف السكان، إثر تنفيذ عملية هدم طالت عدداً من المساكن التي يعود بعضها لفترة ما بعد الربيع العربي في 2011، بينما شُيّد البعض الآخر في السنوات الأخيرة.

العملية نُفذت تحت حراسة أمنية مكثفة، حيث حضرت القوات العمومية بأعداد كبيرة لتأمين تدخل الجرافات التي دمرت المساكن المعنية، وسط ذهول وصدمة قاطنيها.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن الهدم تم دون سابق إنذار أو إصدار أي قرارات إدارية معلنة، مما زاد من حدة التوتر في المنطقة.

جمعيات مدنية محلية أصدرت بياناً استنكارياً أعربت فيه عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”الأسلوب التعسفي” المعتمد في هدم منازل مأهولة، دون احترام المساطر القانونية ودون إبلاغ السكان مسبقاً.

ونددت الجمعيات بما اعتبرته انتهاكاً صارخاً لحقوق المواطنين، ودعت السلطات إلى الالتزام بالقانون واحترام كرامة الأسر المتضررة.

وفي لهجة غاضبة، طالبت هذه الجمعيات بوقف ما سمته “الممارسات القمعية”، وشجعت المتضررين على التوحد واتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة للدفاع عن حقوقهم، مؤكدة استعدادها الكامل لدعمهم في هذا المسار.

واختتم البيان بالتشديد على أن الدفاع عن الحق في السكن والاحتكام إلى القضاء يظلان خياراً مشروعاً ومفتوحاً أمام المتضررين، في ظل دولة القانون والمؤسسات.

23 أبريل، 2025 - 3:27 مساءً
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