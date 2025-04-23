أكادير.. زلزال الجرافات يهز سفوح الجبال وهدم مفاجئ يثير غضب الساكنة
هبة بريس – عيد اللطيف بركة
شهد حي إغيل أوضرضور، الواقع في سفوح جبال مدينة أكادير، يوم أمس الثلاثاء 22 أبريل الجاري، حالة من الذعر والاستياء في صفوف السكان، إثر تنفيذ عملية هدم طالت عدداً من المساكن التي يعود بعضها لفترة ما بعد الربيع العربي في 2011، بينما شُيّد البعض الآخر في السنوات الأخيرة.
العملية نُفذت تحت حراسة أمنية مكثفة، حيث حضرت القوات العمومية بأعداد كبيرة لتأمين تدخل الجرافات التي دمرت المساكن المعنية، وسط ذهول وصدمة قاطنيها.
ووفقاً لمصادر محلية، فإن الهدم تم دون سابق إنذار أو إصدار أي قرارات إدارية معلنة، مما زاد من حدة التوتر في المنطقة.
جمعيات مدنية محلية أصدرت بياناً استنكارياً أعربت فيه عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”الأسلوب التعسفي” المعتمد في هدم منازل مأهولة، دون احترام المساطر القانونية ودون إبلاغ السكان مسبقاً.
ونددت الجمعيات بما اعتبرته انتهاكاً صارخاً لحقوق المواطنين، ودعت السلطات إلى الالتزام بالقانون واحترام كرامة الأسر المتضررة.
وفي لهجة غاضبة، طالبت هذه الجمعيات بوقف ما سمته “الممارسات القمعية”، وشجعت المتضررين على التوحد واتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة للدفاع عن حقوقهم، مؤكدة استعدادها الكامل لدعمهم في هذا المسار.
واختتم البيان بالتشديد على أن الدفاع عن الحق في السكن والاحتكام إلى القضاء يظلان خياراً مشروعاً ومفتوحاً أمام المتضررين، في ظل دولة القانون والمؤسسات.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
17 تعليقات
خاص المسؤولين يكونو واضحين فقراراتهم وما يظلموش عباد الله
المشكل ماشي غير البناء، المشكلة فالعشوائية ديال القرارات
راه هاد الأسر كانو مستقرين وفجأة ولات حياتهم كابوس
كاينين طرق حضارية لحل المشاكل بلا ما نوصلو للهدم
واش ما كاينش شي بديل ولا تعويض للناس اللي تهدمات ليهم ديورهم
خاص تدخل ملكي باش يتحقق الإنصاف ويوقف الظلم
الناس تضررو بزاف وهادشي ماشي منصف فحقهم
بغينا الشفافية فهاد النوع ديال التدخلات باش المواطن يفهم
واش معقول تهدمو مساكن بلا ما تعطيونا حتى إنذار
الجمعيات خاصها تبقى تساند المتضررين حتى ياخدو حقهم
حنا ما ضد القانون ولكن ضد التسرع والظلم
خاص احترام كرامة المواطن راه ماشي كلشي بناء عشوائي عن سوء نية
خاص الدولة تلقى حلول تحمي المواطنين وتحترم القانون
الله ياخذ الحق فكل واحد تسبب فدمار بيوت الناس بلا رحمة
علاش ساكتين على مسؤولين اللي ما كيحترموش القانون
كاينين طرق قانونية باش يتعاملو مع البناء العشوائي بلا ما يتشردو الناس