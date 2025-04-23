جامعة سطات تحتضن النسخة الأولى للمناظرات الوطنية للتكوين بالتناوب

محمد منفلوطي_ هبة بريس

نظمت جامعة الحسن الأول بسطات، النسخة الأولى من المناظرات الوطنية للتكوين بالتناوب تعزيزا لدينامية التكوين بالتناوب داخل منظومة التعليم العالي.

عبد اللطيف مكرم رئيس الجامعة، أشار إلى أن هذه المناظرات تهدف إلى خلق فضاء للحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين الأكاديميين والمؤسساتيين والاقتصاديين، من أجل تقاسم التجارب الأولى للتكوين بالتناوب داخل الجامعات المغربية، وصياغة توصيات عملية لتطوير هذا النمط البيداغوجي الواعد.

وشدد رئيس الجامعة، على أن هذا الحدث الوطني، يؤكد بالملموس انخراط جامعته الفاعل في الأوراش الإصلاحية التي يشهدها قطاع التعليم العالي، لا سيما في ما يتعلق بمواءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل وتعزيز فرص الشغل لدى الطلبة.

هذا وسيُخصص جانب من أشغال هذه المناظرات لعرض خلاصات الورشات الصباحية التي ستجمع ممثلي الجامعات المغربية حول الإكراهات والممارسات الجيدة في مجال التكوين بالتناوب.

ويذكر، أن الدكتور ” عبد اللطيف مكرم” رئيس جامعة الحسن الأول بسطات، ومنذ توليه مسؤولية تدبير شؤون الجامعة ، عمل على توقيع العديد من اتفاقيات شراكة مع مجموعة المدارس العليا حول دعم عملية الإشهاد في اللغة لفائدة طلبة الجامعة وحول الحركية الدولية للطلبة المهندسين بالجامعة.

ويذكر، ان رئيس الجامعة المعين حديثا على رأس إدارة جامعة الحسن الاول بسطات، قد أعلن في تصريح سابق أجراه حصريا مع ” هبة بريس”، عن استراتيجيته التدبيرية التي تروم جعل الجامعة منارة للعلم والمعرفة وتطوير البحث العلمي والأكاديمي، ومنطلقا للأبحاث العلمية والأدبية والثقافية، ومشتلا لتكوين رجال الغد من الطلبة المتميزين لتعزيز سوق الشغل وخلق الكفاءات الوطنية ضمن رؤية شمولية موحدة تأخذ بعين الاعتبار اشراك كافة الفاعلين والمتدخلين للنهوض بالبحث العلمي لا من الناحية البيداغوجيا ولا من ناحية التكوينات، آخذا بعين الاعتبار لمخرجات كل المناظرات، خاصة توصيات المناظرة الجهوية لجهة البيضاء-سطات، داعيا إلى العمل جنبا إلى جنبا للرقي بها لمستوى التطلعات وطنيا ودوليا، متعهدا بطي صفحة الماضي والاستفادة من الاخطاء السابقة لتحقيق غد أفضل، مؤكدا أن سياسته ومشروعه الشخصي ينبني على تقاسم المعلومة واشراك الجميع في مناقشة كافة المشاريع الجامعية، داعيا إلى الانخراط الايجابي في هذا الورش المجتمعي انسجاما مع رؤية الوزارة الوصية على القطاع، خاصة في شقها المتعلق بالمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، باعتباره مشروعا وطنيا طموحا له أهمية كبيرة.