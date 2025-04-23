صيد ثمين في قبضة فرقة محاربة العصابات بمراكش

هبة بريس – محمد ضاهر

تمكنت فرقة محاربة العصابات للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، يوم أمس الثلاثاء من ايقاف تاجر مخدرات على مستوى حي الفضل بمقاطعة كليز.

العملية تمت بعد توصل عناصر فرقة محاربة العصابات بمعلومات دقيقة حول نشاط الموقوف في ترويج الممنوعات، حيث تم حجز 3 كيلوغرامات من مخدر الشيرا وكذلك كيلوغرام من القنب الهندي.

إلى ذلك تم اقتياد الموقوف صوب ولاية امن مراكش من اجل تحرير محضر الايقاف والحجز، ووضعه تحت الحراسة النظرية قبل عرضه امام النيابة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار جهود السلطات الأمنية بولاية امن مراكش. لمكافحة تجارة المخدرات وتعزيز الأمان في المنطقة.