صيد ثمين في قبضة فرقة محاربة العصابات بمراكش
هبة بريس – محمد ضاهر
تمكنت فرقة محاربة العصابات للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، يوم أمس الثلاثاء من ايقاف تاجر مخدرات على مستوى حي الفضل بمقاطعة كليز.
العملية تمت بعد توصل عناصر فرقة محاربة العصابات بمعلومات دقيقة حول نشاط الموقوف في ترويج الممنوعات، حيث تم حجز 3 كيلوغرامات من مخدر الشيرا وكذلك كيلوغرام من القنب الهندي.
إلى ذلك تم اقتياد الموقوف صوب ولاية امن مراكش من اجل تحرير محضر الايقاف والحجز، ووضعه تحت الحراسة النظرية قبل عرضه امام النيابة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار جهود السلطات الأمنية بولاية امن مراكش. لمكافحة تجارة المخدرات وتعزيز الأمان في المنطقة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
23 تعليقات
الحمد لله أن البوليس كيوصلو لمجرمين بحال هادو قبل ما يتسببو فكوارث.
هاد الشي كيعطي ثقة فالأجهزة الأمنية ومجهوداتهم.
اللي فرحني هو أن الأمن خدام بصمت وكيوصل للهدف، هادي هي الخدمة اللي كتعطي الثقة.
نتمنى ما يطلقوش سراحو بكفالة ولا شي مبرر تافه، خاص العدالة تدير خدمتها.
كل تحية وتقدير للي بلغ على هاد الشخص، التبليغ راه مسؤولية ديال كل مواطن.
برافو البوليس ديال مراكش، ولكن خاص العقوبات تكون قاصحة باش ما يرجعش يعاود نفس الجريمة.
حي الفضل خاصو مراقبة دائمة، راه بحال هاد العناصر كيهددوا سلامة الساكنة والشباب.
حي الفضل خاصو مراقبة دائمة، راه بحال هاد العناصر كيهددوا سلامة الساكنة والشباب.
نتمنى يستمر هاد النوع من الحملات فمختلف الأحياء.
كيلو ديال الشيرا و كيلو ديال الكيف! هاد المروج ماشي صغير، الحمد لله تشد قبل ما يفرقها.
تحية كبيرة لفرقة محاربة العصابات، خدمة نقية وبروفيسيونال! خاصهم الدعم باش يزيدو يطهروا الأحياء.
تجار المخدرات كينخرو المجتمع خاص الردع والحبس.
خدمة زوينة من فرقة محاربة العصابات، خصهم التشجيع.
خاص حتى السكان يتعاونو ويبلغو على بحال هاد الأنشطة.
الله يرحم لي رباك البوليسي لي وقف هاد المجرم.
الحذر من عودة بحال هاد الأنشطة، وخاص الرقابة تبقى مستمرة.
توزيع الشيرا والقنب راه كيدمر الشباب ومستقبلهم.
تاجر مخدرات فوسط حي سكني خطر كبير على ولاد الشعب.
هاد النوع ديال العمليات كيبين الخدمة الكبيرة لي كديرها الشرطة فمراكش.
خاص القضاء يكون صارم مع بحال هاد النوع ديال المجرمين.
الله يقوي رجال الأمن لي ساهرين على سلامة المواطنين.
مزيان كيتحجزو الكميات قبل ما توصل للمستهلك.
الفضل خاصو يكون حي آمن ومرتاح للساكنة ديالو.