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اعتقال - صورة تعبيرية
اعتقال - صورة تعبيرية

صيد ثمين في قبضة فرقة محاربة العصابات بمراكش

23 أبريل، 2025 - 12:07 مساءً
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هبة بريس – محمد ضاهر

تمكنت فرقة محاربة العصابات للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، يوم أمس الثلاثاء من ايقاف تاجر مخدرات على مستوى حي الفضل بمقاطعة كليز.

العملية تمت بعد توصل عناصر فرقة محاربة العصابات بمعلومات دقيقة حول نشاط الموقوف في ترويج الممنوعات، حيث تم حجز 3 كيلوغرامات من مخدر الشيرا وكذلك كيلوغرام من القنب الهندي.

إلى ذلك تم اقتياد الموقوف صوب ولاية امن مراكش من اجل تحرير محضر الايقاف والحجز، ووضعه تحت الحراسة النظرية قبل عرضه امام النيابة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار جهود السلطات الأمنية بولاية امن مراكش. لمكافحة تجارة المخدرات وتعزيز الأمان في المنطقة.

23 أبريل، 2025 - 12:07 مساءً
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‫23 تعليقات

  3. اللي فرحني هو أن الأمن خدام بصمت وكيوصل للهدف، هادي هي الخدمة اللي كتعطي الثقة.

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  6. برافو البوليس ديال مراكش، ولكن خاص العقوبات تكون قاصحة باش ما يرجعش يعاود نفس الجريمة.

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  7. حي الفضل خاصو مراقبة دائمة، راه بحال هاد العناصر كيهددوا سلامة الساكنة والشباب.

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  8. حي الفضل خاصو مراقبة دائمة، راه بحال هاد العناصر كيهددوا سلامة الساكنة والشباب.

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  10. كيلو ديال الشيرا و كيلو ديال الكيف! هاد المروج ماشي صغير، الحمد لله تشد قبل ما يفرقها.

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  11. تحية كبيرة لفرقة محاربة العصابات، خدمة نقية وبروفيسيونال! خاصهم الدعم باش يزيدو يطهروا الأحياء.

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