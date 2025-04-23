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حصري.. اعتقال 8 أشخاص داخل "سبا" للدعارة بمراكش

حصري.. اعتقال 8 أشخاص داخل “سبا” للدعارة بمراكش

23 أبريل، 2025 - 10:27 صباحًا
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هبة بريس – محمد ضاهر

أوقفت عناصر فرقة الاخلاق العامة للشرطة القضائية بولاية امن مراكش، يوم أمس الثلاثاء 8 اشخاص داخل “سبا” بشارع علال الفاسي بمقاطعة كليز، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالفساد وإعداد وكر لممارسته.

وحسب مصادر الجريدة، فعملية المداهمة “سبا” من قبل عناصر الفرقة المذكورة، تمت بعد الاشتباه في تقديمه خدمات جنسية تحت غطاء التدليك، حيث تم ايقاف خمس فتيات و ثلاثة رجال.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

23 أبريل، 2025 - 10:27 صباحًا
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