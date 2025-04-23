محاولة دهس شرطي مرور والسياقة الاستعراضية تجران شخصا للاعتقال بمراكش

هبة بريس – محمد ضاهر

تمكنت فرقة السير والجولان التابعة لولاية امن مراكش، ليلة امس الثلاثاء من ايقاف صاحب دراجة نارية من الحجم الكبير بعدما حاول دهس شرطي مرور.

وحسب مصادر الجريدة، فعناصر فرقة السير والجولان كانت تقوم بحملات امنية على اصحاب الدراجات النارية على مستوى شارع عبد الكريم الخطابي ، واثناء محاولة الشرطي توقيف صاحب الدراجة هذا الأخير لم يمتثل مما ادى إلى اسقاطه ارضاً، ليتم توقيفه من قبل احد عناصر شرطة المرور.

كما أسفرت عملية تفتيش الموقوف عن العثور بحوزته على كمية من قنينات الخمور مجهولة المصدر، كما ان الدراجة النارية لا تتوفر على الوثائق القانونية.

وتم اقتياد الموقوف صوب مقر الدائرة الامنية 22 من اجل تحرير محضر الايقاف، وكذلك محضر الاستماع الخاص برجل الامن الذي أصر على المتابعة، ووضعه تحت الحراسة النظرية قبل عرضه امام النيابة العامة.