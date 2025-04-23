محاولة دهس شرطي مرور والسياقة الاستعراضية تجران شخصا للاعتقال بمراكش
هبة بريس – محمد ضاهر
تمكنت فرقة السير والجولان التابعة لولاية امن مراكش، ليلة امس الثلاثاء من ايقاف صاحب دراجة نارية من الحجم الكبير بعدما حاول دهس شرطي مرور.
وحسب مصادر الجريدة، فعناصر فرقة السير والجولان كانت تقوم بحملات امنية على اصحاب الدراجات النارية على مستوى شارع عبد الكريم الخطابي ، واثناء محاولة الشرطي توقيف صاحب الدراجة هذا الأخير لم يمتثل مما ادى إلى اسقاطه ارضاً، ليتم توقيفه من قبل احد عناصر شرطة المرور.
كما أسفرت عملية تفتيش الموقوف عن العثور بحوزته على كمية من قنينات الخمور مجهولة المصدر، كما ان الدراجة النارية لا تتوفر على الوثائق القانونية.
وتم اقتياد الموقوف صوب مقر الدائرة الامنية 22 من اجل تحرير محضر الايقاف، وكذلك محضر الاستماع الخاص برجل الامن الذي أصر على المتابعة، ووضعه تحت الحراسة النظرية قبل عرضه امام النيابة العامة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
19 تعليقات
مراكش خاصها تنظيم أكثر من هاد الناحية.
هاد الناس كايعرضو حياتهم وحياة الناس للخطر.
خاص تكون مراقبة مشددة على هاد الدراجات ديال الكبّور.
تحية لرجال الأمن اللي واقفين فوجه الفوضى.
الخمور والوثائق المزورة كايأكدو النية الإجرامية ديالو.
خاص مزيد من الحملات بحال هادي فمختلف الشوارع.
الناس ما بقاوش كايحترمو القانون وبغاو يديرو الفوضى.
خاص مراقبة مستمرة حتى نتخلصو من هاد الظواهر.
خاص يتشد أقصى العقوبات حيث هاد التصرف خطير بزاف.
الخمور مجهولة المصدر دليل على شي نشاط مشبوه.
خاص يكون ردع باش كلشي يحترم رجال الأمن.
الأمن خصو يكون صارم باش يرتاح المواطن.
كاينين بزاف ديال الدراجات بلا ورقة وكايديرو الرعب فالزنقة.
هاد السيد خاصو يتعاقب باش يكون عبرة لغيرو.
الله يعاون رجال الشرطة اللي خدامين ليل ونهار.
الشرطي دار خدمتو وكثر الله خيرو على الصرامة.
شحال من مرة كنسمعو على بحال هاد الحوادث فمراكش.
المجرمين ما كايحسبوش حساب حتى يتشدّو.