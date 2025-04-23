سفيرة أوروبا بالمغرب: “تجمعنا شراكة استراتيجية مع المغرب و القطاع الفلاحي من أسسها”

هبة بريس من مكناس

في إطار الدورة السابعة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM 2025)، التي تقام في مكناس من 21 إلى 27 أبريل 2025 تحت شعار “الماء في قلب التنمية المستدامة”، أشادت السفيرة الأوروبية بالمغرب، باتريسيا لومبارت كوساك، بمتانة وتعدد أبعاد الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، خاصة في القطاع الفلاحي.

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن هذه الشراكة تشمل مجالات متعددة مثل التجارة، جودة المنتجات، خلق فرص العمل، والحفاظ على الموارد الطبيعية، مما يعكس التزام الطرفين بتعزيز التعاون في هذا القطاع الحيوي.

و أوضحت سفيرة أوروبا بالمغرب أن الزراعة تعتبر محورا أساسيا في الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث تتجلى هذه العلاقة من خلال برامج ومبادرات مشتركة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة.

و من بين هذه المبادرات، تضيف ذات المتحدثة، برنامج “الأرض الخضراء” الذي يهدف إلى دعم الجوانب البيئية والاجتماعية للسياسات الفلاحية والغابوية المغربية، بالإضافة إلى مشروع “ابتكار” الذي يركز على تحديث التكوين والبحث في المجالات الفلاحية والغابوية لمواجهة تحديات التحول البيئي.

و أضافت باتريسيا لومبارت كوساك أن المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب يعتبر منصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث يتيح الفرصة لتبادل الخبرات وعرض الابتكارات في المجال الفلاحي.

هذا و تشارك في هذا الحدث مؤسسات أوروبية مثل بنك الاستثمار الأوروبي وبرنامج إيراسموس+، مما يعزز من فرص الشراكة في مجالات التعليم، البحث، وتمويل المشاريع الفلاحية المستدامة، ويبرز التزام الطرفين بتطوير قطاع فلاحي واعد و مستدام.