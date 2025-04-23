البواري: “حضور فرنسا كضيف شرف في سيام مكناس دليل على متانة العلاقات بين البلدين”
هبة بريس من مكناس
في إطار الدورة السابعة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM 2025)، التي تقام في مكناس تحت شعار “الفلاحة والعالم القروي: الماء في قلب التنمية المستدامة”، أعلن أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن حضور الجمهورية الفرنسية كضيف شرف، يعكس متانة العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا في مجالات التنمية الفلاحية والأمن الغذائي.
و أضاف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن المعرض يبرز أحدث الابتكارات في مجال المكننة الفلاحية ويعرض مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية والحيوانية، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتثمين القطاعات الحيوية للاقتصاد الجهوي، بما في ذلك الصناعات الغذائية.
و شدد المسؤول الوزاري السالف الذكر على أن SIAM يعد منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وإبرام شراكات بين مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي، مما يرسخ مكانته كأحد أبرز المواعيد الفلاحية على مستوى القارة الإفريقية و العالم.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
17 تعليقات
كاين ابتكارات زوينة فالمجال الفلاحي ولكن خاص تسهيل الوصول ليها للفلاح المغربي.
الماء ولات وحدة من أكبر التحديات وخاص استراتيجيات قوية للتدبير.
المعرض الدولي للفلاحة فمكناس ولى موعد مهم كيجمع الفلاحين والمهنيين من كل بلاصة.
النقط اللي جابها الوزير مهمة ولكن التطبيق هو اللي غادي يبيّن النية الحقيقية.
الصناعة الغذائية من القطاعات اللي خاصها دعم أكبر باش تزيد تتطور.
خاص إدماج الشباب فالمجال الفلاحي وتشجيعهم على الاستثمار فيه.
المعرض فرصة باش الفلاح يتعلم ويطور المعارف ديالو بالتجربة والتواصل.
الفلاحة ماشي غير زراعة، راه كتدخل فيها تربية المواشي، الصناعة، التسويق وغيرها.
تنظيم معرض بهاد الحجم كيأكد باللي الفلاحة قطاع استراتيجي للمغرب.
الشعار ديال هاد الدورة كيبيّن الأهمية ديال الماء فتنمية العالم القروي.
نتمنى مايبقاش هاد المعرض غير للتصاور والتصريحات، خاص نتائج حقيقية.
المعرض كيبرز التطور اللي وصلاتو الفلاحة المغربية، وهادي حاجة كتشرف.
خاص المعرض مايبقاش غير للعرض، خاص يكون فيه حلول واقعية للفلاحين الصغار.
الاستثمار فالفلاحة كيعني استقرار فالعالم القروي وتقليص البطالة.
خاصنا نستغلو المعرض باش ندفعو الفلاحة المستدامة لقدّام.
خاص الحكومة تدعم الفلاحين بالآليات والمعدات العصرية.