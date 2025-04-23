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البواري: "حضور فرنسا كضيف شرف في سيام مكناس دليل على متانة العلاقات بين البلدين"

البواري: “حضور فرنسا كضيف شرف في سيام مكناس دليل على متانة العلاقات بين البلدين”

23 أبريل، 2025 - 9:55 صباحًا
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هبة بريس من مكناس

في إطار الدورة السابعة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM 2025)، التي تقام في مكناس تحت شعار “الفلاحة والعالم القروي: الماء في قلب التنمية المستدامة”، أعلن أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن حضور الجمهورية الفرنسية كضيف شرف، يعكس متانة العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا في مجالات التنمية الفلاحية والأمن الغذائي.

و أضاف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن المعرض يبرز أحدث الابتكارات في مجال المكننة الفلاحية ويعرض مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية والحيوانية، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتثمين القطاعات الحيوية للاقتصاد الجهوي، بما في ذلك الصناعات الغذائية.

و شدد المسؤول الوزاري السالف الذكر على أن SIAM يعد منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وإبرام شراكات بين مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي، مما يرسخ مكانته كأحد أبرز المواعيد الفلاحية على مستوى القارة الإفريقية و العالم.​

23 أبريل، 2025 - 9:55 صباحًا
17

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‫17 تعليقات

  1. كاين ابتكارات زوينة فالمجال الفلاحي ولكن خاص تسهيل الوصول ليها للفلاح المغربي.

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  3. المعرض الدولي للفلاحة فمكناس ولى موعد مهم كيجمع الفلاحين والمهنيين من كل بلاصة.

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  8. الفلاحة ماشي غير زراعة، راه كتدخل فيها تربية المواشي، الصناعة، التسويق وغيرها.

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