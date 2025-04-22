المرزوقي: مشاركة جهة سوس ماسة في معرض الفلاحة تجسد رؤية تنموية شاملة ومستدامة

هبة بريس – مكناس

في إطار فعاليات الدورة السابعة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، والتي احتضنتها مدينة مكناس تحت شعار “المناخ والفلاحة: من أجل نظم إنتاج مستدامة ومرنة”، أكد حسن المرزوقي، نائب رئيس جهة سوس ماسة، أن مشاركة الجهة خلال هذا الحدث البارز تعكس انخراطها القوي في تنفيذ استراتيجية تنموية طموحة ومتكاملة في القطاع الفلاحي، وذلك في انسجام تام مع التوجهات الملكية السامية ورؤية المملكة نحو تنمية مجالية شاملة.

وفي تصريح صحفي عقب الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لرواق جهة سوس ماسة، عبّر المرزوقي عن فخره بتمثيل مجلس الجهة خلال هذه المناسبة إلى جانب المدير الجهوي للفلاحة ورئيس الغرفة الفلاحية، مبرزا أن المناسبة كانت فرصة لتقديم شروحات مفصلة لسمو ولي العهد حول محاور البرنامج التنموي الجهوي للفترة 2022-2027، الذي يرتكز على سبعة أعمدة أساسية تشمل الفلاحة، الابتكار، الماء، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الرقمنة، التكوين، والحكامة.

– رؤية طموحة ومشاريع استراتيجية

وأضاف المرزوقي أن المعرض شكل مناسبة لتقديم لمحة شاملة عن المشاريع المهيكلة التي أطلقتها الجهة، خصوصاً في مجال تدبير الموارد المائية، من خلال مشاريع السقي وتوفير مياه الشرب، فضلاً عن جهود دعم التكوين عبر إحداث منظومات متقدمة في البحث العلمي وتطوير القدرات الفلاحية.

ومن أبرز ما تم تقديمه في رواق جهة سوس ماسة، بحسب المرزوقي، شرح مفصل حول الشركة الجهوية للابتكار، والتي تم إحداثها لدعم المشاريع الفلاحية النموذجية، وتدبير الضيعة التجريبية بمركب البستنة بآيت ملول، إلى جانب إدارة حضانات ومختبرات البحث العلمي، وإحداث متحف فلاحي يعكس الذاكرة الفلاحية للمنطقة.

كما تم تقديم مشروع منصة تسويق المنتجات الفلاحية والغذائية في إطار برنامج “الجيل الأخضر 2020-2030″، والذي يعكس التزام الجهة بتعزيز سلاسل القيمة ودعم الفلاحين والتعاونيات في ولوج الأسواق.

70 تعاونية تمثل الجهة و150 متر مربمن العروض

وشاركت جهة سوس ماسة في الدورة الحالية بـ70 تعاونية فلاحية، قدمت منتجات متنوعة شملت البواكر، الحوامض، والزراعات المجالية، إلى جانب عرض رقمي متطور جسّد توجه الجهة نحو الرقمنة وتحديث الإدارة، حيث تمت تهيئة رواق بمساحة 150 مترًا مربعًا، خصص لتقديم كافة تفاصيل البرنامج التنموي الجهوي، والمجهودات المبذولة في مجالات الماء، الابتكار، والتكوين.

– زيارة ملكية… وتتويج لمجهودات الجهة

وقد نال رواق الجهة اهتمامًا خاصًا من ولي العهد، الذي اطلع عن كثب على المعروضات الرقمية والمنتجات الفلاحية، واستمع إلى الشروحات المقدمة من الفريق الجهوي. واعتبر المرزوقي هذه الزيارة التفاتة مولوية نبيلة تكرّس الرعاية الملكية لقطاع الفلاحة، وتشجع على مزيد من الالتزام في تنفيذ البرامج التنموية الجهوية.

واختتم نائب رئيس جهة سوس ماسة تصريحه بالتأكيد على أن التمثيل المشرف للجهة في هذا الحدث الدولي يبرز ريادة سوس ماسة كفاعل جهوي بارز في المجال الفلاحي، ويجسد انخراطها الفعلي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله