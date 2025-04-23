طقس الأربعاء.. قطرات مطرية محلي في بعض المناطق
هبة بريس
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تعرف الحالة الجوية قطرات ورعد محلي بمرتفعات الأطلس الكبير والصغير والجنوب الشرقي والشمال الشرقي للأقاليم الصحراوية.
كما يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية خلال الليل والصباح بكل من السايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطى، وكذا شمال الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وسيبقى الطقس حارا نسبيا بمناطق الغرب وسوس، والسهول غرب الاطلس الكبير، والجنوب الشرقي المناطق الشرقية وجنوب الأقاليم الصحراوية.
وستهب الرياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، الاطلس الكبير، الجنوب الشرقي وقرب السواحل الوسطى والجنوبية، فضلا عن تطاير الغبار بالجنوب الشرقي والمناطق الغربية للأقاليم الصحراوية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و 10 درجة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس ووالمناطق الشمالية، وما بين 16 و 21 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد وسوس، وما بين 10 و 16 درجة في باقي ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة العليا، فستكون في انخفاض بسوس وستعرف ارتفاعا في باقي المناطق.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين كاب سبارتيل والجرف، وهائجا إلى قوي الهيجان في باقي سواحل المحيط.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
11 تعليقات
خاصنا الشتا تنزل مزيان راه العام كان قاصح شوية بالتنقيط
الله يديم علينا نعمة المطر ويخلّي أرضنا عامرة بالخيرات بالتنقيط
الشتا نعمة من الله، وخاصنا نعرفو قيمتها بالتنقيط
هاد القطرات ديال الشتا غادي تكون مفيدة للزراعات اللي باقي ما تكملاتش بالتنقيط
نتمنّاو الشتا تعم البلاد كاملة ماشي غير بعض المناطق بالتنقيط
الفلاحة محتاجة للمطر باش الموسم يكون ناجح بالتنقيط
الطقس ولا ما يقدّرش يتوقعوه مزيان دابا، مرة شمس مرة شتا بالتنقيط
الحمد لله واخا قطرات قليلة راه كتسقي الأرض وتفرّح الفلاحين بالتنقيط
القطرات اللي نزلات اليوم راها بركة من عند الله بالتنقيط
الله يجيب الغيث وينفعنا بيه فكل مناطق المغرب بالتنقيط
حتى القطرات القليلة كتحيي الأمل فالقلوب بالتنقيط