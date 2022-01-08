ولاية أمن مراكش تنفي محاولة انتحار شخص من أعلى بناية أمنية

2022-01-08 / 12:50 مساءً
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هبة بريس - مراكش

نفت ولاية أمن مراكش، بشكل قاطع، صحة التعليقات المنشورة في شبكات التواصل الاجتماعي، والتي ورد فيها بشكل خاطئ أن شخصا دخل في شكل احتجاجي وهدد بالانتحار من فوق بناية أمنية بمدينة قلعة السراغنة، وتعتبر هذه الادعاءات مجرد “خبر زائف” ومخالف للحقيقة والوقائع.

وتوضيحا للرأي العام، أكدت مصالح الأمن بمراكش أن الصورة المنشورة لا تتعلق بشكل احتجاجي أو محاولة انتحار كما تم تقديم ذلك في التعليقات المغلوطة، وإنما توثق لشخص يعاني من مرض عقلي قام بإلحاق خسائر مادية بسيارة للأمن الوطني كانت مركونة أمام دائرة للشرطة، وعند تدخل ضابط الشرطة المداوم لتوقيفه لاذ بالفرار وتسلق شباك نافذة بناية تابعة لإدارة عمومية مجاورة، ومن تم صعد فوق مصلحة الشرطة.

وإذ تحرص ولاية أمن مراكش على توضيح هذه المعطيات ودحض الأخبار الزائفة المنشورة، فإنها تؤكد في المقابل بأن عناصر الشرطة تمكنت بعد مرور وقت وجيز من ضبط المعني بالأمر وإحالته على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بمدينة مراكش.

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