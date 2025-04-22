close button
أحمد البواري
أحمد البواري

البواري: “الموسم الفلاحي الحالي واعد بكل المقاييس”

22 أبريل، 2025 - 1:44 مساءً
14

هبة بريس

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الثلاثاء بمكناس، بأن التوقعات الأولية تشير إلى أن مستوى المحصول المرتقب من الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2024-2025 سيبلغ 44 مليون قنطار، بزيادة قدرها 41 في المائة مقارنة بالموسم السابق.

وأبرز البواري، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية رفيعة المستوى منظمة بمناسبة الدورة الـ17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب (21-27 أبريل بمكناس)، أن “الموسم الفلاحي الحالي يعتبر واعدا بكل المقاييس. فبعد بداية صعبة، عرف شهر مارس وبداية شهر أبريل تساقطات مطرية مهمة، كان لها وقع إيجابي للغاية على الوضع الفلاحي في مختلف المناطق بالمملكة”.

و أشار الوزير إلى أن وضعية الغطاء النباتي للحبوب الخريفية تحسنت بشكل كبير، مما ساهم في الرفع من مردوديتها في المناطق الملائمة على وجه الخصوص.

وأضاف أنه من المرتقب أن يسجل النمو الفلاحي نسبة تقدر بـ 5,1 في المائة مقابل ناقص 4,8 في المائة المسجلة خلال الموسم الفارط، وذلك أخذا بعين الاعتبار التحسن في الزراعات الربيعية ووضعية القطيع عقب التساقطات المطرية الأخيرة وبفضل تحسن إنتاج معظم الأنشطة الأخرى.

22 أبريل، 2025 - 1:44 مساءً
14

مقالات ذات صلة

نقابة الممرضين تستنكر اعتداءً لفظيًا على قابلة داخل مستشفى سانية الرمل بتطوان

نقابة الممرضين تستنكر اعتداءً لفظيًا على قابلة داخل مستشفى…

2025-04-22 / 14:36
مدراء "إينوي" يتقاضون رواتب خيالية والمواطن يعاني من صبيبهم الضعيف

مدراء “إينوي” يتقاضون رواتب خيالية والمواطن يعاني من صبيبهم…

2025-04-22 / 12:53
ابتدائية مراكش تؤجل محاكمة سائق اعتدى على تلميذ.. ومرصد ينتدب محامياً للدفاع عن الضحية

ابتدائية مراكش تؤجل محاكمة سائق اعتدى على تلميذ.. ومرصد…

2025-04-22 / 12:09
مندوبية الصحة بتنغير تؤكد: "وضعية داء السل بالإقليم تحت السيطرة"

مندوبية الصحة بتنغير تؤكد: “وضعية داء السل بالإقليم تحت…

2025-04-22 / 11:55
استئنافية مراكش تنظر في ملف شبكة دولية للمخدرات يتزعمها رئيس جماعة سابق وعون سلطة

استئنافية مراكش تنظر في ملف شبكة دولية للمخدرات يتزعمها…

2025-04-22 / 10:54
الطقس

طقس الثلاثاء.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2025-04-22 / 09:06
ملف "السكن الوظيفي" لرجال السلطة بأكادير..صمت طويل..فهل آن أوان فتحه؟

ملف “السكن الوظيفي” لرجال السلطة بأكادير..صمت طويل..فهل آن أوان…

2025-04-22 / 00:02
ميدلت..الظلام يخيم على دواوير جماعة أيت إزدك… إلى متى يستمر التهميش؟

ميدلت..الظلام يخيم على دواوير جماعة أيت إزدك… إلى متى…

2025-04-21 / 23:26
تطوان.. تفكيك عصابة الفراقشية في وقت قياسي ودرك واد لو يوقف جميع المتورطين

تطوان.. تفكيك عصابة الفراقشية في وقت قياسي ودرك واد…

2025-04-21 / 22:37
عاجل.. ايداع محامي بهيئة مراكش سجن الاوداية

عاجل.. ايداع محامي بهيئة مراكش سجن الاوداية

2025-04-21 / 22:16

‫14 تعليقات

  3. واخا الكميات طلعات، خاصنا نخدمو على التخزين والتسويق باش ما يضيعوش المنتوجات.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى