البواري: “الموسم الفلاحي الحالي واعد بكل المقاييس”
هبة بريس
أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الثلاثاء بمكناس، بأن التوقعات الأولية تشير إلى أن مستوى المحصول المرتقب من الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2024-2025 سيبلغ 44 مليون قنطار، بزيادة قدرها 41 في المائة مقارنة بالموسم السابق.
وأبرز البواري، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية رفيعة المستوى منظمة بمناسبة الدورة الـ17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب (21-27 أبريل بمكناس)، أن “الموسم الفلاحي الحالي يعتبر واعدا بكل المقاييس. فبعد بداية صعبة، عرف شهر مارس وبداية شهر أبريل تساقطات مطرية مهمة، كان لها وقع إيجابي للغاية على الوضع الفلاحي في مختلف المناطق بالمملكة”.
و أشار الوزير إلى أن وضعية الغطاء النباتي للحبوب الخريفية تحسنت بشكل كبير، مما ساهم في الرفع من مردوديتها في المناطق الملائمة على وجه الخصوص.
وأضاف أنه من المرتقب أن يسجل النمو الفلاحي نسبة تقدر بـ 5,1 في المائة مقابل ناقص 4,8 في المائة المسجلة خلال الموسم الفارط، وذلك أخذا بعين الاعتبار التحسن في الزراعات الربيعية ووضعية القطيع عقب التساقطات المطرية الأخيرة وبفضل تحسن إنتاج معظم الأنشطة الأخرى.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
14 تعليقات
التحسن فالنمو الفلاحي كيبين أن القطاع باقي فيه أمل كبير.
الفلاحة محتاجة استقرار فالمناخ، ماشي عام زوين وعام خاوي.
واخا الكميات طلعات، خاصنا نخدمو على التخزين والتسويق باش ما يضيعوش المنتوجات.
أي نمو فالفلاحة خاصو ينعكس على القدرة الشرائية ديال المواطنين.
واخا البداية كانت صعيبة، الحمد لله الشتا دارت خدمتها فمارس وأبريل.
زراعة الحبوب مهمة ولكن خاصنا تنوعو فالإنتاج باش نواجهو التغيرات المناخية.
الموسم هاد العام فعلا واعد، ولكن خاص المتابعة والتخطيط الجيد.
44 مليون قنطار رقم مشجع، خاص غير التوزيع يكون عادل.
المحصول ديال هاد العام باين غادي يكون حسن من العام اللي فات.
كنتمناو هاد الإنتاج ينعكس إيجابا على الأثمنة فالسوق.
بزاف ديال الفلاحين كانوا فاقدين الأمل، ولكن الشتا ردات الروح للأرض.
الوضعية ديال القطيع حتى هي تحسّنت وهادشي مفرح.
التساقطات الأخيرة رجعات الأمل للفلاحين بعد شهور ديال الجفاف.