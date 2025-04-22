مدراء “إينوي” يتقاضون رواتب خيالية والمواطن يعاني من صبيبهم الضعيف
هبة بريس – الرباط
في وقت يُعاني فيه عدد كبير من المغاربة من ضعف صبيب الإنترنت وخدمات الاتصال لدى شركة “إنوي”، كشفت مصادر مطلعة أن عدداً من مدراء الشركة يتقاضون رواتب شهرية سمينة، ما أثار موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت ذات المصادر, أن رواتب بعض مدراء الشركة تصل الى 100 مليون سنتيم شهريا, غير أن هذا الراتب السمين يقابله فشل تام في إرضاء زبناء الشركة بمختلف مدن المملكة.
وعبّر عدد من المواطنين عن استيائهم مما وصفوه بـ”غياب التوازن بين أجور كبار المسؤولين وجودة الخدمات المقدمة”، معتبرين أن استمرار مشاكل الشبكة وضعف الإنترنت، خصوصاً في بعض المناطق، لا يوازي حجم الأرباح والمخصصات التي تصرفها الشركة.
وطالب متفاعلون عبر المنصات الاجتماعية بضرورة تحسين جودة الخدمات وتقديم تفسيرات شفافة للرأي العام حول اختلال هذا التوازن، مؤكدين أن “الأولوية يجب أن تُعطى لتحسين الخدمة قبل الحديث عن أجور فلكية”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
20 تعليقات
كنخلصو أغلى الفواتير على والو
الله ياخذ فيهم الحق كرهونا فالتكنولوجيا
آش خاصك العريان خاصني صبيب قوي قالتها إينوي
صراحة تندم ملي تتعاقد معاهم من الأول
الشركات الأخرى شوية أحسن أما هاد الشركة غارقة فالفضائح
كنطلبو من الدولة تدخل دير المراقبة الصارمة على هاد الفوضى
هادشي راه مابقاش مقبول خاص وقفة جادة
تسنى معاهم حتى تولي شبكة الجيل التاسع عاد يشد معاك النيت
ها الناس عايشين فالبحبوحة وحنا معذبين مع صبيب بحال ديال السبعينات
مابقى لا احترام لا ضمير مهني غير لهفة على الفلوس
الصبيب تايقطع بوحدو وكيديرو فيها زعما عاطيينك أحسن خدمة
تندفع فلوس وما تتلقاش حتى خدمة محترمة
المواطن ديما هو لي كيشد العصا من الوسط
فالاش كيمشيو داكشي لي تيجمعوه منا غير فالسفريات والرفاهية
فاش تسولهم على الحل تايعطيوك الوعود الخاوية
فاش كتمشي تشكي ليهم كيزيدو يتهربو بحال إلى انت اللي غلط
تيجيك الصبيب ضعيف ومعاه سلوك الزبناء أسوأ
إيوا فين هي المراقبة ولا غير المواطن لي تايخلص الثمن
شوفو ناس الخارج كيدايرين وشوفو حالتنا مع هاد الطحانين