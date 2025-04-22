مدراء “إينوي” يتقاضون رواتب خيالية والمواطن يعاني من صبيبهم الضعيف

هبة بريس – الرباط

في وقت يُعاني فيه عدد كبير من المغاربة من ضعف صبيب الإنترنت وخدمات الاتصال لدى شركة “إنوي”، كشفت مصادر مطلعة أن عدداً من مدراء الشركة يتقاضون رواتب شهرية سمينة، ما أثار موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت ذات المصادر, أن رواتب بعض مدراء الشركة تصل الى 100 مليون سنتيم شهريا, غير أن هذا الراتب السمين يقابله فشل تام في إرضاء زبناء الشركة بمختلف مدن المملكة.

وعبّر عدد من المواطنين عن استيائهم مما وصفوه بـ”غياب التوازن بين أجور كبار المسؤولين وجودة الخدمات المقدمة”، معتبرين أن استمرار مشاكل الشبكة وضعف الإنترنت، خصوصاً في بعض المناطق، لا يوازي حجم الأرباح والمخصصات التي تصرفها الشركة.

وطالب متفاعلون عبر المنصات الاجتماعية بضرورة تحسين جودة الخدمات وتقديم تفسيرات شفافة للرأي العام حول اختلال هذا التوازن، مؤكدين أن “الأولوية يجب أن تُعطى لتحسين الخدمة قبل الحديث عن أجور فلكية”.