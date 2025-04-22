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مندوبية الصحة بتنغير تؤكد: "وضعية داء السل بالإقليم تحت السيطرة"

مندوبية الصحة بتنغير تؤكد: “وضعية داء السل بالإقليم تحت السيطرة”

22 أبريل، 2025 - 11:55 صباحًا
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هبة بريس

أكدت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم تنغير أن الوضعية الوبائية لداء السل بالإقليم تبقى بصفة عامة، تحت السيطرة، بفضل تتبع دقيق ومراقبة مستمرة للحالات المسجلة.

وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها يتوفر موقع “هبة بريس” بنسخة منه، أن مرض السل يخضع لرصد وتتبع دائمين، عبر تفعيل سلسلة من الإجراءات الوقائية، وتنظيم حملات تحسيسية ولقاءات تواصلية موجهة لتوعية الساكنة بطبيعة هذا الداء وسبل الوقاية منه.

وأضاف البلاغ، أن داء السل ينقسم إلى نوعين، الأول معدٍ يُنقل عبر الرذاذ الناتج عن السعال أو العطس أثناء الاتصال المباشر مع المصابين، في حين أن النوع الثاني غير معدٍ ولا يُنتقل من شخص إلى آخر.

وتندرج هذه الجهود، بحسب المندوبية، في إطار الإستراتيجية الوطنية لمحاربة داء السل، التي تهدف إلى تقليص عدد الإصابات والحد من انتشار المرض عبر التراب الوطني.

22 أبريل، 2025 - 11:55 صباحًا
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