استئنافية مراكش تنظر في ملف شبكة دولية للمخدرات يتزعمها رئيس جماعة سابق وعون سلطة

هبة بريس – محمد الهروالي

تعقد الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة للشروع في مناقشة ملف ثقيل يتعلق بشبكة دولية للاتجار بالمخدرات، يتزعمها رئيس سابق لجماعة كوزمت بإقليم شيشاوة، إلى جانب عون سلطة وعدد من المتهمين الآخرين.

وتأتي هذه الجلسة بعد صدور حكم ابتدائي عن المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت في 10 فبراير الماضي، والذي قضى ببراءة المتهمين من تهم الاتجار الدولي بالمخدرات والمشاركة فيها، مع إدانتهم بباقي التهم المنسوبة إليهم، حيث حُكم على كل واحد منهم بـ9 سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 400 ألف درهم.

كما ألزمتهم المحكمة بأداء غرامة تضامنية لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بلغت 205 مليون درهم، بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل والمعدات المستعملة في العملية، من بينها زورقين مطاطيين وسيارة وشبكة بحرية، مع إتلاف الكميات المحجوزة من المخدرات.

وتعود فصول القضية إلى يناير 2025، حين نجحت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، بتنسيق مع نظيرتها بأسفي وبناء على معلومات دقيقة من مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إحباط محاولة لتهريب 9 أطنان و800 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وتم تنفيذ العملية النوعية بالمنطقة القروية “الضهر” بقيادة كوزمت، حيث تم ضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس أثناء الإعداد لعملية تهريب عبر المسالك البحرية، وحُجزت خلال التدخل الأمني معدات بحرية وسيارة بلوحات مزورة.

وتمت إحالة الموقوفين، الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و59 سنة، على أنظار النيابة العامة التي أمرت بمتابعتهم في حالة اعتقال، بتهم حيازة ونقل المخدرات والاتجار الدولي فيها، والمشاركة في تشكيل شبكة إجرامية منظمة.

وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة لتفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، ومكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال التنسيق المحكم بين مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.