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القضاء
القضاء

الحسيمة…تشديد العقوبة في حق متهم بتنظيم الهجرة السرية

22 أبريل، 2025 - 2:55 مساءً
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هبة بريس – فكري ولد علي

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في الحسيمة يوم أمس الإثنين 21 أبريل الجاري ، على تشديد العقوبة السجنية في حق شخص متهم بتنظيم وتسهيل عملية الهجرة السرية.

وكان هذا الحكم قد صدر بعد أن تم تعديل الحكم الابتدائي في قضية تتعلق بانضمام المتهم إلى شبكة إجرامية لتنظيم عمليات التهجير السري إنطلاقا من التراب الوطني.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم تهمًا تتعلق بتنظيم الهجرة السرية عبر تسهيل خروج أشخاص من المغرب بطريقة غير قانونية، فضلاً عن انضمامه إلى اتفاق تم بين عدة أطراف ارتكبت نفس الأفعال، مما يجعل القضية تندرج ضمن الشبكات المنظمة للتهجير غير المشروع.

ووفقًا للحكم الجديد الذي أصدرته غرفة الجنايات الاستئنافية، تقرر الرفع من العقوبة السجنية من ثلاث سنوات كانت قد أصدرتها المحكمة الابتدائية إلى أربع سنوات نافذة، وذلك بعد اعتبار “عنصر الاعتياد” كظرف تشديد. كما تم فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم على المتهم.

يُذكر أن محكمة الاستئناف في الحسيمة كانت قد تطرقت سابقًا إلى عدة قضايا مماثلة تتعلق بالهجرة السرية، حيث تسعى السلطات القضائية إلى التصدي لهذه الظاهرة التي باتت تؤرق المجتمع، وتعكس في الوقت نفسه عزم الدولة على مكافحة هذه الأنشطة الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.

22 أبريل، 2025 - 2:55 مساءً
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