قنصلية المغرب بجدة تدخل على خط قضية المعتمرين العالقين بالسعودية
هبة بريس – الرباط
أصدرت القنصلية العامة للمملكة المغربية بجدة بيانًا توضيحيًا على خلفية ما تداولته بعض المنابر الإعلامية بخصوص تأخر عودة عدد من المواطنين المغاربة من المملكة العربية السعودية بعد أدائهم مناسك العمرة، وما صاحب ذلك من استياء واسع في صفوف المعتمرين وأسرهم.
وأكدت القنصلية في بيانها أن هذه الوضعية تحظى بمتابعة ميدانية ومستمرة، وأن التنسيق جارٍ بشكل مكثف مع السلطات السعودية وممثلي شركة “مناسك للطيران” من أجل برمجة الرحلات المتبقية، وضمان عودة جميع المواطنين العالقين في أقرب الآجال الممكنة، في ظروف تصون كرامتهم وتحترم حقوقهم.
وأوضحت القنصلية أن طاقمًا منها لا يزال مرابطًا بالمطار منذ بداية الأزمة، يشرف على متابعة جدولة الرحلات، ويواكب وصول المعتمرين بالحافلات إلى المطار استعدادًا للعودة، وذلك في تواصل دائم معهم ومع الجهات المعنية.
وأشار البيان إلى أن المسؤولية المباشرة عن هذا الوضع تتحملها شركة الطيران المعنية ووكالات الأسفار المغربية المتعاقدة معها، مشيرًا إلى افتقار الشركة للجاهزية الكافية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المعتمرين ومواكبة الرحلات بفعالية، بالإضافة إلى سوء تدبيرها وتأخرها المتكرر في إعلام الركاب بأي إلغاء أو تغيير.
كما أعربت القنصلية عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد ببرمجة الشركة نفسها لرحلات جديدة لأكثر من 1500 معتمر إضافي، في وقت لم تُستكمل فيه بعد عملية إعادة المواطنين المغاربة العالقين، ما يثير تساؤلات حول ترتيب الأولويات واحترام الالتزامات السابقة.
وختم البيان بتجديد التأكيد على التزام القنصلية بمواصلة جهودها الحثيثة إلى حين تسوية هذا الملف بالكامل وضمان عودة جميع المواطنين المتضررين، داعية إلى تضافر الجهود وتغليب روح المسؤولية والتعاون لتجاوز هذه الظرفية الاستثنائية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
25 تعليقات
المعتمر ماشي زبون عادي هاد واحد جا من بلاد بعيدة لعبادة
القنصلية دارت مجهود ولكن المسؤولية عند الشركة و الوكالات
المعتمر المغربي خصو يرجع لوطنو مرفوع الراس ماشي محكور
خاص مراقبة صارمة على شركات الطيران قبل الترخيص
هاد الشي كيحزن الخاطر و كيألم بزاف المعتمرين و عائلاتهم
شحال من معتمر فقد الثقة فالشركات المغربية
حنا مع القنصلية فمتابعة الوضع ولكن خاص إجراءات واقعية
التنظيم خصو يكون محكم خصوصا فمناسبات دينية
خاص تدخل عاجل من الدولة باش ما يتكررش هاد السيناريو
خص تعويض للناس لي تعطلوا و تعذبوا فالمطار
الله يصبر المعتمرين و يردهم سالمين لبلادهم
المعتمرين خصهم معاملة تليق بالمقام و ماشي هاد الإهمال
هاد الشي كيضرب صورة المغرب فالخارج
كاينين ناس خسروا فلوسهم و صحتهم فهاد المعاناة
المعتمرين كيستاهلو الاحترام و التنظيم من الأول
نتمنى ما يتكررش هاد الشي فموسم الحج الجاي
القنصلية خاصها تزيد تشدد على الشركات فالمراقبة
شحال من واحد مريض ولا كبير فالسن عانى بلا ذنب
خاص وزارة السياحة تدخل و تدير تقنين حقيقي للوكالات
كيفاش شركة كتخلي عباد الله عالقين و ما كتجاوبش
ماشي معقول ناس تسنىو بالساعات و الأيام باش يركبو للطائرة
الشركة خاصها تتحاسب على هاد الفوضى لي دارت
كيفاش كيبرمجو رحلات جديدة و ما سالاوش مع القدام
الوكالات المغربية خاصها تكون في المستوى و ماشي طمع غير فالربح