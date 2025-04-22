قنصلية المغرب بجدة تدخل على خط قضية المعتمرين العالقين بالسعودية

هبة بريس – الرباط

أصدرت القنصلية العامة للمملكة المغربية بجدة بيانًا توضيحيًا على خلفية ما تداولته بعض المنابر الإعلامية بخصوص تأخر عودة عدد من المواطنين المغاربة من المملكة العربية السعودية بعد أدائهم مناسك العمرة، وما صاحب ذلك من استياء واسع في صفوف المعتمرين وأسرهم.

وأكدت القنصلية في بيانها أن هذه الوضعية تحظى بمتابعة ميدانية ومستمرة، وأن التنسيق جارٍ بشكل مكثف مع السلطات السعودية وممثلي شركة “مناسك للطيران” من أجل برمجة الرحلات المتبقية، وضمان عودة جميع المواطنين العالقين في أقرب الآجال الممكنة، في ظروف تصون كرامتهم وتحترم حقوقهم.

وأوضحت القنصلية أن طاقمًا منها لا يزال مرابطًا بالمطار منذ بداية الأزمة، يشرف على متابعة جدولة الرحلات، ويواكب وصول المعتمرين بالحافلات إلى المطار استعدادًا للعودة، وذلك في تواصل دائم معهم ومع الجهات المعنية.

وأشار البيان إلى أن المسؤولية المباشرة عن هذا الوضع تتحملها شركة الطيران المعنية ووكالات الأسفار المغربية المتعاقدة معها، مشيرًا إلى افتقار الشركة للجاهزية الكافية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المعتمرين ومواكبة الرحلات بفعالية، بالإضافة إلى سوء تدبيرها وتأخرها المتكرر في إعلام الركاب بأي إلغاء أو تغيير.

كما أعربت القنصلية عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد ببرمجة الشركة نفسها لرحلات جديدة لأكثر من 1500 معتمر إضافي، في وقت لم تُستكمل فيه بعد عملية إعادة المواطنين المغاربة العالقين، ما يثير تساؤلات حول ترتيب الأولويات واحترام الالتزامات السابقة.

وختم البيان بتجديد التأكيد على التزام القنصلية بمواصلة جهودها الحثيثة إلى حين تسوية هذا الملف بالكامل وضمان عودة جميع المواطنين المتضررين، داعية إلى تضافر الجهود وتغليب روح المسؤولية والتعاون لتجاوز هذه الظرفية الاستثنائية.