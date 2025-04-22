close button
الطقس
الطقس

طقس الثلاثاء.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

22 أبريل، 2025 - 9:06 صباحًا
12

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تعرف الحالة الجوية تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية خلال الليل و الصباح، بمناطق كل من السايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطى وكذا شمال الأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب أن تكون السماء قليلة السحب إلى صافية بمختلف جهات المملكة، فيما سيبقى الطقس حارا نسبيا بمناطق سوس، وسهول تادلة، والرحامنة والجنوب الشرقي، وجنوب البلاد.

ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية و أيضا بجنوب المنطقة الشرقية، فضلا عن تطاير الغبار بالواجهة الغربية للأقاليم الصحراوية للمملكة و بشرق البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر درجة و 03 درجات بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وبالريف، وما بين 16 و 20 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 11 و 16 درجة بالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 05 و 10 درجات في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف ارتفاعا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والجرف، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

22 أبريل، 2025 - 9:06 صباحًا
12

مقالات ذات صلة

نقابة الممرضين تستنكر اعتداءً لفظيًا على قابلة داخل مستشفى سانية الرمل بتطوان

نقابة الممرضين تستنكر اعتداءً لفظيًا على قابلة داخل مستشفى…

2025-04-22 / 14:36
أحمد البواري

البواري: “الموسم الفلاحي الحالي واعد بكل المقاييس”

2025-04-22 / 13:44
مدراء "إينوي" يتقاضون رواتب خيالية والمواطن يعاني من صبيبهم الضعيف

مدراء “إينوي” يتقاضون رواتب خيالية والمواطن يعاني من صبيبهم…

2025-04-22 / 12:53
ابتدائية مراكش تؤجل محاكمة سائق اعتدى على تلميذ.. ومرصد ينتدب محامياً للدفاع عن الضحية

ابتدائية مراكش تؤجل محاكمة سائق اعتدى على تلميذ.. ومرصد…

2025-04-22 / 12:09
مندوبية الصحة بتنغير تؤكد: "وضعية داء السل بالإقليم تحت السيطرة"

مندوبية الصحة بتنغير تؤكد: “وضعية داء السل بالإقليم تحت…

2025-04-22 / 11:55
استئنافية مراكش تنظر في ملف شبكة دولية للمخدرات يتزعمها رئيس جماعة سابق وعون سلطة

استئنافية مراكش تنظر في ملف شبكة دولية للمخدرات يتزعمها…

2025-04-22 / 10:54
ملف "السكن الوظيفي" لرجال السلطة بأكادير..صمت طويل..فهل آن أوان فتحه؟

ملف “السكن الوظيفي” لرجال السلطة بأكادير..صمت طويل..فهل آن أوان…

2025-04-22 / 00:02
ميدلت..الظلام يخيم على دواوير جماعة أيت إزدك… إلى متى يستمر التهميش؟

ميدلت..الظلام يخيم على دواوير جماعة أيت إزدك… إلى متى…

2025-04-21 / 23:26
تطوان.. تفكيك عصابة الفراقشية في وقت قياسي ودرك واد لو يوقف جميع المتورطين

تطوان.. تفكيك عصابة الفراقشية في وقت قياسي ودرك واد…

2025-04-21 / 22:37
عاجل.. ايداع محامي بهيئة مراكش سجن الاوداية

عاجل.. ايداع محامي بهيئة مراكش سجن الاوداية

2025-04-21 / 22:16

‫12 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى