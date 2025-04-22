حصري.. السلطات الألمانية تستعد لتسليم بودريقة إلى المغرب الخميس المقبل
هبة بريس – الرباط
علمت هبة بريس من مصادر خاصة أن السلطات الألمانية تستعد لتسليم محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، إلى السلطات المغربية، يوم الخميس المقبل.
ووفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن عملية التسليم تأتي في إطار تعاون قضائي بين المغرب وألمانيا، على خلفية مذكرة توقيف دولية صادرة في حق المعني بالأمر، في سياق ملفات يُشتبه في ارتباطها بخروقات مالية وتسييرية.
وتأتي عملية التسليم بعد أشهر من الاجراءات القانونية, وبعد قضاء بودريقة لحوالي سنة رهن الاعتقال لدى السلطات الألمانية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
19 تعليقات
واحد العام ديال الاعتقال فألمانيا أكيد ما كانش ساهل.
بحال هاد القضايا كتشوه صورة الكرة المغربية.
كاين بزاف مسؤولين خاصهم يتحاسبو ماشي غير هو.
كيبان بلي ألمانيا متعاونة مع المغرب فالقضايا القضائية.
ألمانيا ما تسلم حتى شي واحد إلا كانت التهم عندها أساس.
نتمنى ما تكونش تصفية حسابات ونخليو القضاء يقول كلمتو.
خاص محاسبة حقيقية ماشي غير في الكرة ولكن فجميع القطاعات.
الرجاء تستاهل ناس يخدموها بنية ومصداقية.
نشوفو واش غادي يتم التحقيق بجدية ولا غادي يتنسى الملف.
كان من الأحسن يخلي تسيير الكرة ويبعد على المشاكل.
إلى تبثت عليه التهم خاص العقوبة تكون فالمستوى.
مايمكنش نسكتو على التسيير العشوائي خصوصا فالأندية الكبيرة.
هاد الشي كيبين بلي حتى لي ف الخارج ماشي بعيد على المتابعة.
واخا كنت كنشجع الرجاء ولكن القانون فوق الجميع.
الله يحفظ بلادنا من الفساد والمفسدين.
خاص التحقيق يكون نزيه وشفاف ويدير خدمتو.
إلى كانت عندو خروقات خاصو يتحاسب كيف ما كان.
القانون لازم يطبق على الجميع بلا تمييز.