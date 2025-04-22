حصري.. السلطات الألمانية تستعد لتسليم بودريقة إلى المغرب الخميس المقبل

هبة بريس – الرباط

علمت هبة بريس من مصادر خاصة أن السلطات الألمانية تستعد لتسليم محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، إلى السلطات المغربية، يوم الخميس المقبل.

ووفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن عملية التسليم تأتي في إطار تعاون قضائي بين المغرب وألمانيا، على خلفية مذكرة توقيف دولية صادرة في حق المعني بالأمر، في سياق ملفات يُشتبه في ارتباطها بخروقات مالية وتسييرية.

وتأتي عملية التسليم بعد أشهر من الاجراءات القانونية, وبعد قضاء بودريقة لحوالي سنة رهن الاعتقال لدى السلطات الألمانية.