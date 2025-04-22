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ابتدائية مراكش تؤجل محاكمة سائق اعتدى على تلميذ.. ومرصد ينتدب محامياً للدفاع عن الضحية

ابتدائية مراكش تؤجل محاكمة سائق اعتدى على تلميذ.. ومرصد ينتدب محامياً للدفاع عن الضحية

22 أبريل، 2025 - 12:09 مساءً
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مراكش – محمد الهروالي

أجلت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، النظر في قضية الاعتداء الجسدي على طفل قاصر بمنطقة السويهلة من طرف سائق للنقل المدرسي، إلى جلسة 29 ماي 2025، مع متابعة المتهم في حالة سراح بعد أدائه كفالة مالية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض الطفل لاعتداء عنيف من طرف السائق أثناء نقله، ما أسفر عن إصابة خطيرة في اليد استدعت إجراء عملية جراحية على مستوى الأصابع بمستشفى محمد السادس بمراكش. وقد تم تسليم الضحية شهادة طبية تُثبت عجزاً لمدة 22 يوماً، تعكس خطورة الإصابة.

وفي إطار التفاعل مع القضية، أعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن انتداب الأستاذ عبد الحفيظ قافو، المحامي بهيئة مراكش، للترافع عن الضحية القاصر، مؤكداً التزامه بمساندة الضحايا والدفاع عن حقوق الطفولة ضد أي شكل من أشكال العنف والإهمال.

ودعا المرصد في بلاغ له إلى محاسبة المتورطين في الاعتداء واتخاذ التدابير القانونية الصارمة، مع التشديد على ضرورة مراقبة سلوك العاملين في مجال النقل المدرسي، حفاظاً على أمن وسلامة التلاميذ.

22 أبريل، 2025 - 12:09 مساءً
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