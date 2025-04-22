ابتدائية مراكش تؤجل محاكمة سائق اعتدى على تلميذ.. ومرصد ينتدب محامياً للدفاع عن الضحية
مراكش – محمد الهروالي
أجلت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، النظر في قضية الاعتداء الجسدي على طفل قاصر بمنطقة السويهلة من طرف سائق للنقل المدرسي، إلى جلسة 29 ماي 2025، مع متابعة المتهم في حالة سراح بعد أدائه كفالة مالية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض الطفل لاعتداء عنيف من طرف السائق أثناء نقله، ما أسفر عن إصابة خطيرة في اليد استدعت إجراء عملية جراحية على مستوى الأصابع بمستشفى محمد السادس بمراكش. وقد تم تسليم الضحية شهادة طبية تُثبت عجزاً لمدة 22 يوماً، تعكس خطورة الإصابة.
وفي إطار التفاعل مع القضية، أعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن انتداب الأستاذ عبد الحفيظ قافو، المحامي بهيئة مراكش، للترافع عن الضحية القاصر، مؤكداً التزامه بمساندة الضحايا والدفاع عن حقوق الطفولة ضد أي شكل من أشكال العنف والإهمال.
ودعا المرصد في بلاغ له إلى محاسبة المتورطين في الاعتداء واتخاذ التدابير القانونية الصارمة، مع التشديد على ضرورة مراقبة سلوك العاملين في مجال النقل المدرسي، حفاظاً على أمن وسلامة التلاميذ.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
20 تعليقات
خصهم يديروا تكوين خاص لسائقي النقل المدرسي ويكون مراقبة مستمرة.
شكراً للمحامي لي تكلف بالقضية، هادشي كيعطي الأمل.
العنف ماشي وسيلة للتربية، خاص العقوبة تكون عبرة لناس بحالو.
ماشي معقول يبقى فحالة سراح، هادي جريمة فحق طفل.
الله يشافي هاد الوليد ويصبر والديه على ما وقع ليه.
خاص المدارس والمجتمع يكونو يد وحدة ضد العنف.
النقل المدرسي خاصو يكون آمن، ماشي مصدر خوف للتلاميذ.
علاش سائق كيضرب طفل؟ هادشي راه جريمة ماشي خطأ عادي.
العقاب خاص يكون فالمستوى باش مايتكررش هاد الفعل.
حشومة طفل صغير يتعرض لهاد الاعتداء، راه التربية قبل كلشي.
خاص مراقبة دورية على السائقين ومتابعة نفسية لهم.
مزيان تدخل المرصد الوطني، خاص المجتمع المدني يساند الضحايا.
وليد صغير كيفاش غينسى هاد الألم؟ خاص إنصاف ليه.
22 يوم عجز دليل على العنف الخطير، خاص المحكمة تدير اللازم.
الحالة النفسية ديال الطفل كيفاش غتبقى من بعد؟ خاص دعم نفسي.
خاص السلطات تكون صارمة فحق هاد السائق باش ما يتكررش بحال هادشي.
كاين بزاف بحال هاد الحالات ما كتوصلش للمحاكم، خاص التبليغ.
خاص الدولة تشدد المراقبة على شركات النقل المدرسي.
خاصنا نوقفو مع الضحايا، ماشي نبررو تصرفات المجرمين.
الكفالة المالية ماشي كافية، خاصو يتحاسب بالقانون.