ميدلت..الظلام يخيم على دواوير جماعة أيت إزدك… إلى متى يستمر التهميش؟

هبة بريس- ميدلت

في وقت تخصص فيه الجماعة ميزانية سنوية للإنارة العمومية، لا تزال عدة دواوير تابعة لجماعة أيت إزدك بإقليم ميدلت، تعيش في ظلام دامس يهدد سلامة المواطنين، وخاصة التلاميذ.

الصور القادمة من الميدان، خصوصاً من دواري “تادموت” و”أسكا”، تكشف عن واقع مرير: مصابيح معطلة منذ مدة طويلة، ومستشارون جماعيون يُضطرون لشراء المصابيح من مالهم الخاص!

الوضع يزداد غرابة إذا ما قورن بنفوذ جماعة ميدلت، حيث تعمم الإنارة من “عثمان أموسى” إلى مشارف “سمورة”. فهل يُعقل أن تُقصى دواوير بكاملها من حق بسيط كحق التنقل الآمن ليلاً؟ وأين هي الميزانية المرصودة؟ ولماذا لا يتم استبدال المصابيح المعطلة؟

الساكنة تنتظر جواباً واضحاً من الجهات المسؤولة.. الإنارة ليست رفاهية، بل ضرورة لحياة كريمة وآمنة.