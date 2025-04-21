تطوان.. تفكيك عصابة الفراقشية في وقت قياسي ودرك واد لو يوقف جميع المتورطين

في تدخل أمني ناجح وسريع، تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز واد لو، وبدعم من دوريات سرية تطوان، من الإطاحة بكامل أفراد عصابة متخصصة في سرقة الماشية، وذلك في وقت لم يتجاوز ساعات معدودة.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم تحديد مكان تواجد عنصرين آخرين من العصابة في ظرف زمني لم يتعدّ الساعتين، مستعينين بتقنية تتبع نظام GPS، حيث تم رصد المشتبه بهما على متن سيارة مكتراة، وعُثر بداخلها على عدد من رؤوس الأغنام المسروقة.

عملية التوقيف لم تمر دون مطاردة، حيث حاول المعنيان بالأمر الفرار جرياً وسط إحدى غابات مدينة المضيق، غير أن يقظة عناصر الدرك ومهارتهم في التتبع مكنت من إيقافهما وإحالتهما على مركز واد لو للتحقيق.

هذا وقد وُضع جميع الموقوفين، تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بتطوان، بعد الانتهاء من إجراءات البحث والتحقيق.

وفي مشهد يعكس ارتياح الساكنة، توافد عدد من الفلاحين المنحدرين من منطقة بني حسان على مركز الدرك الملكي بوادي لو، أملاً في التعرف على ماشيتهم واسترجاع ممتلكاتهم التي كانت موضوع السرقة.