تطوان.. تفكيك عصابة الفراقشية في وقت قياسي ودرك واد لو يوقف جميع المتورطين
في تدخل أمني ناجح وسريع، تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز واد لو، وبدعم من دوريات سرية تطوان، من الإطاحة بكامل أفراد عصابة متخصصة في سرقة الماشية، وذلك في وقت لم يتجاوز ساعات معدودة.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم تحديد مكان تواجد عنصرين آخرين من العصابة في ظرف زمني لم يتعدّ الساعتين، مستعينين بتقنية تتبع نظام GPS، حيث تم رصد المشتبه بهما على متن سيارة مكتراة، وعُثر بداخلها على عدد من رؤوس الأغنام المسروقة.
عملية التوقيف لم تمر دون مطاردة، حيث حاول المعنيان بالأمر الفرار جرياً وسط إحدى غابات مدينة المضيق، غير أن يقظة عناصر الدرك ومهارتهم في التتبع مكنت من إيقافهما وإحالتهما على مركز واد لو للتحقيق.
هذا وقد وُضع جميع الموقوفين، تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بتطوان، بعد الانتهاء من إجراءات البحث والتحقيق.
وفي مشهد يعكس ارتياح الساكنة، توافد عدد من الفلاحين المنحدرين من منطقة بني حسان على مركز الدرك الملكي بوادي لو، أملاً في التعرف على ماشيتهم واسترجاع ممتلكاتهم التي كانت موضوع السرقة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
21 تعليقات
السرقة ماشي غير جريمة، راه ضياع لأحلام الناس البسطاء.
شكراً للي بلغ على العصابة، راه التعاون بين المواطن والأمن ضروري.
خاص الناس تتعاون مع الأمن وما تسكتش على الحرامية.
تحية كبيرة لرجال الدرك على السرعة والدقة فالتدخل.
الناس ولاو ما آمناش حتى على رزقهم، الحمد لله على هاد التدخل.
ماشي غير السرقة، حتى الهروب فالجبال ما نفعهمش قدام رجال الدرك.
كنتمناو يرجعو كلشي للناس اللي تسرقات منهم المواشي.
الكراء ديال الطوموبيلات ولا وسيلة عند العصابات، خاص مراقبة أكثر.
الجرائم بحال هادي كتخلي الناس تعيشو الرعب فالليل والنهار.
خاص استمرار فهاد النوع من التدخلات الأمنية فالقرى والمداشر.
الساكنة تنفسات شوية، كان الخوف داير فكلشي.
كيفاش تقدر تعيش فلاح بلا ماشيته؟ خاص الدولة تحميه.
الفلاحة المغربية خاصها الحماية والدعم ماشي غير الكلام.
ياريت لو كانت هاد الخدمة فكل الجهات، ماشي غير فواد لو.
مزيان دارو ليهم كمين و طاحو كاملين، هادي خدمة بصح.
اللصوص خاصهم أقصى العقوبات باش يكونو عبرة لغيرهم.
الماشية هي مصدر رزق الفلاح، و السرقة كتخرب بيوت.
كنحييو رجال الدرك اللي كيقومو بخدمة كبيرة فصمت.
العصابة كانت منضمة، ولكن الأمن كان أذكى وأسرع.
استعمال GPS زوين بزاف وكيعطي نتيجة فعالة.
العدالة خاصها تدير خدمتها وترد الحقوق لأصحابها.