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عاجل.. ايداع محامي بهيئة مراكش سجن الاوداية

عاجل.. ايداع محامي بهيئة مراكش سجن الاوداية

21 أبريل، 2025 - 10:16 مساءً
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هبة بريس – محمد ضاهر

قررت النيابة العامة بابتدائية مراكش قبل قليل من زوال اليوم الاثنين مباشرة بعد الانتهاء من مسطرة الاستنطاق، ايداع محامي بهيئة مراكش سجن الاوداية.
كما تقرر متابعة المحامي من قبل النيابة العامة بتهم ثقيلة تتعلق بالسكر العلني واهانة الضابطة القضائية، والإساءة إلى الدين الإسلامي بسب الذات الإلهية، واهانة مؤسسة دستورية.

وسبق لعناصر الامن بمدينة مراكش ان قامت بايقاف المحامي المنتمي لهيئة مراكش ليلة السبت الماضي، حيث تقرر إيداعه تحت تدابير الحراسة النظرية بعد استشارة النيابة العامة، وكذلك مؤسسة النقيب بمراكش.

21 أبريل، 2025 - 10:16 مساءً
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