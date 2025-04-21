close button
درك اشتوكة يواصل حربه ضد تجار "الماحيا"

درك اشتوكة يواصل حربه ضد تجار “الماحيا”

21 أبريل، 2025 - 4:05 مساءً
21

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

تواصل مصالح الدرك الملكي بإقليم اشتوكة آيت باها حملتها الشرسة ضد تجارة الممنوعات، وفي مقدمتها المشروبات المحلية الصنع المعروفة بـ”ماء الحياة” أو “الماحيا”، وذلك في ظل الأضرار الكبيرة التي يسببها هذا المشروب على الأمن والسلامة العامة للمواطنين.

وكانت الحملة قد أسفرت عن تفكيك عدد من المصانع السرية لإنتاج هذا المشروب، إلى جانب اعتقال العديد من الأشخاص المتورطين في تصنيع وبيع “الماحيا”، وفي إطار هذه الجهود المستمرة، واصل الدرك الملكي بالمركز الترابي لايت أعميرة تنفيذ عملياته ضد مروجي المواد الممنوعة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، تمكنت عناصر الدرك الملكي بآيت عميرة من توقيف أربعة مروجين لمسكر “ماء الحياة”، الذين كانوا يتخذون من الأماكن المهجورة مواقع لترويج بضاعته، حيث تم حجز حوالي 50 لترًا من “الماحيا” بحوزتهم.

وأفاد مصدر مطلع لجريدة “هبة بريس” أن توقيف المتهمين جاء نتيجة تدخلات متتالية استهدفت أماكن تواجدهم، بعد فترة من المراقبة الدقيقة لتحركاتهم.

وتم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية بالمركز الترابي لآيت عميرة، بأمر من النيابة العامة، في انتظار عرضهم على المحكمة لتقديمهم للعدالة بناءً على التهم المنسوبة إليهم.

تأتي هذه العمليات في إطار استراتيجية مصالح الدرك الملكي لمكافحة تجارة الممنوعات وحماية المواطنين من المخاطر التي تسببها هذه المواد.

21 أبريل، 2025 - 4:05 مساءً
21

مقالات ذات صلة

أمن مراكش يفتح تحقيقا في قضية محاولة انتحار سيدة بحي المحاميد

أمن مراكش يفتح تحقيقا في قضية محاولة انتحار سيدة…

2025-04-21 / 17:08
تزنيت.. مختل عقليا يهاجم مواطنا ويصيبه بـ "عضة" قوية

تزنيت.. مختل عقليا يهاجم مواطنا ويصيبه بـ “عضة” قوية

2025-04-21 / 16:31
درك واد لو يفكك عصابة لسرقة المواشي ضواحي تطوان

درك واد لو يفكك عصابة لسرقة المواشي ضواحي تطوان

2025-04-21 / 15:11
مأساة بطنجة.. شاب ثلاثيني ينهي حياتـه شنقاً داخل منزلـه بحي العوامة

مأساة بطنجة.. شاب ثلاثيني ينهي حياتـه شنقاً داخل منزلـه…

2025-04-21 / 13:18
صورة تعبيرية

البيضاء.. وفاة سائق دراجة نارية ومرافقه في حادث سير…

2025-04-21 / 11:08
الأمن يحقق في ملابسات العثور على بقايا بشرية داخل مرحاض مسجد بابن احمد ويعتقل مشتبها فيه

الأمن يحقق في ملابسات العثور على بقايا بشرية داخل…

2025-04-21 / 09:21
انتحار دركي في ثكنة الدرك الملكي بتازة

انتحار دركي في ثكنة الدرك الملكي بتازة

2025-04-20 / 23:00
إسعاف - صورة تعبيرية

ليلة صادمة في الناظور.. نهاية مأساوية لأستاذ داخل منزله…

2025-04-20 / 21:09
إصابات متفاوتة في حادث حافلة على طريق الجديدة-الوليدية

إصابات متفاوتة في حادث حافلة على طريق الجديدة-الوليدية

2025-04-20 / 20:09
شيشاوة.. نهاية مأساوية لزوجة لم تحتمل فراق شريك حياتها

شيشاوة.. نهاية مأساوية لزوجة لم تحتمل فراق شريك حياتها

2025-04-20 / 18:49

‫21 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى