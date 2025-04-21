درك اشتوكة يواصل حربه ضد تجار “الماحيا”

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

تواصل مصالح الدرك الملكي بإقليم اشتوكة آيت باها حملتها الشرسة ضد تجارة الممنوعات، وفي مقدمتها المشروبات المحلية الصنع المعروفة بـ”ماء الحياة” أو “الماحيا”، وذلك في ظل الأضرار الكبيرة التي يسببها هذا المشروب على الأمن والسلامة العامة للمواطنين.

وكانت الحملة قد أسفرت عن تفكيك عدد من المصانع السرية لإنتاج هذا المشروب، إلى جانب اعتقال العديد من الأشخاص المتورطين في تصنيع وبيع “الماحيا”، وفي إطار هذه الجهود المستمرة، واصل الدرك الملكي بالمركز الترابي لايت أعميرة تنفيذ عملياته ضد مروجي المواد الممنوعة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، تمكنت عناصر الدرك الملكي بآيت عميرة من توقيف أربعة مروجين لمسكر “ماء الحياة”، الذين كانوا يتخذون من الأماكن المهجورة مواقع لترويج بضاعته، حيث تم حجز حوالي 50 لترًا من “الماحيا” بحوزتهم.

وأفاد مصدر مطلع لجريدة “هبة بريس” أن توقيف المتهمين جاء نتيجة تدخلات متتالية استهدفت أماكن تواجدهم، بعد فترة من المراقبة الدقيقة لتحركاتهم.

وتم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية بالمركز الترابي لآيت عميرة، بأمر من النيابة العامة، في انتظار عرضهم على المحكمة لتقديمهم للعدالة بناءً على التهم المنسوبة إليهم.

تأتي هذه العمليات في إطار استراتيجية مصالح الدرك الملكي لمكافحة تجارة الممنوعات وحماية المواطنين من المخاطر التي تسببها هذه المواد.