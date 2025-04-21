البيضاء.. وفاة سائق دراجة نارية ومرافقه في حادث سير مروع بالطريق السيار (فيديو)
هبة بريس – البيضاء
شهدت مدينة الدار البيضاء، مساء أمس الأحد، حادث سير خطير أودى بحياة شخصين، إثر اصطدام دراجتهما النارية بسيارة خفيفة على مستوى الطريق السيار بمنطقة سيدي البرنوصي.
ووفقًا لشهود عيان، فإن الحادث اصطدام سيارة بالدارجة النارية بشكل عنيف، ما أسفر عن مصرع سائق الدراجة ومرافقه في عين المكان متأثرين بجروحهما البليغة.
وفور إشعارها بالحادث، انتقلت مصالح الوقاية المدنية والشرطة إلى مكان الواقعة، حيث تم نقل جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي، فيما فُتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادث.
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15 تعليقات
الله يرحمهم ويوسع عليهم ويصبر عائلتهم.
الله يحفظنا ويحفظ ولادنا من شر الطريق.
حوادث السير ولات كثيرة بزاف وخاص تشديد المراقبة.
الطريق السيار خاصو يكون فيه احترام تام لقانون السير.
السرعة الزايدة كاتكون سبب فمعظم الحوادث.
الوقاية المدنية دايما حاضرة وكتقوم بواجبها.
خاص الصيانة الجيدة للطرق وتوفير الإنارة الكافية.
الطريق ماشي لعب، حياتنا كاتكون على المحك.
الدراجات النارية معرضة للخطر أكثر، خاص الحذر.
الله يلطف بنا، كل نهار كنسمعو فاجعة جديدة.
نتمنّاو ما يتكررش بحال هاد النوع من الحوادث.
الناس خاصهم يكونو واعيين بخطورة التهور فالطريق.
الله يصبر الوالدين ديالهم على هاد المصيبة.
خاص تكون حملات تحسيسية مستمرة للوقاية من الحوادث.
التحقيق خاصو يحدد المسؤولية باش يتحمل كل طرف ذنبو.