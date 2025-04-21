close button
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

البيضاء.. وفاة سائق دراجة نارية ومرافقه في حادث سير مروع بالطريق السيار (فيديو)

21 أبريل، 2025 - 11:08 صباحًا
15

هبة بريس – البيضاء

شهدت مدينة الدار البيضاء، مساء أمس الأحد، حادث سير خطير أودى بحياة شخصين، إثر اصطدام دراجتهما النارية بسيارة خفيفة على مستوى الطريق السيار بمنطقة سيدي البرنوصي.

ووفقًا لشهود عيان، فإن الحادث اصطدام سيارة بالدارجة النارية بشكل عنيف، ما أسفر عن مصرع سائق الدراجة ومرافقه في عين المكان متأثرين بجروحهما البليغة.

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت مصالح الوقاية المدنية والشرطة إلى مكان الواقعة، حيث تم نقل جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي، فيما فُتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

 

21 أبريل، 2025 - 11:08 صباحًا
15

مقالات ذات صلة

مأساة بطنجة.. شاب ثلاثيني ينهي حياتـه شنقاً داخل منزلـه بحي العوامة

مأساة بطنجة.. شاب ثلاثيني ينهي حياتـه شنقاً داخل منزلـه…

2025-04-21 / 13:18
الأمن يحقق في ملابسات العثور على بقايا بشرية داخل مرحاض مسجد بابن احمد ويعتقل مشتبها فيه

الأمن يحقق في ملابسات العثور على بقايا بشرية داخل…

2025-04-21 / 09:21
انتحار دركي في ثكنة الدرك الملكي بتازة

انتحار دركي في ثكنة الدرك الملكي بتازة

2025-04-20 / 23:00
إسعاف - صورة تعبيرية

ليلة صادمة في الناظور.. نهاية مأساوية لأستاذ داخل منزله…

2025-04-20 / 21:09
إصابات متفاوتة في حادث حافلة على طريق الجديدة-الوليدية

إصابات متفاوتة في حادث حافلة على طريق الجديدة-الوليدية

2025-04-20 / 20:09
شيشاوة.. نهاية مأساوية لزوجة لم تحتمل فراق شريك حياتها

شيشاوة.. نهاية مأساوية لزوجة لم تحتمل فراق شريك حياتها

2025-04-20 / 18:49
إسعاف - صورة تعبيرية

حادثة سير مميتة بإقليم الخميسات تخلف قتيلين وعدة جرحى

2025-04-20 / 15:34
صورة تعبيرية

فتح تحقيق في وفاة رضيعين بحضانة منزلية في الدار…

2025-04-20 / 14:52
حريق بورش المسبح البلدي بالناظور

إندلاع حريق مفاجئ بورش المسبح البلدي بالناظور

2025-04-20 / 14:38
لقطة من الحادثة

شجار بسيوف على خلفية “سوء الجوار”.. توقيف شخصين بالقصر…

2025-04-20 / 14:08

‫15 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى