البيضاء.. وفاة سائق دراجة نارية ومرافقه في حادث سير مروع بالطريق السيار (فيديو)

هبة بريس – البيضاء

شهدت مدينة الدار البيضاء، مساء أمس الأحد، حادث سير خطير أودى بحياة شخصين، إثر اصطدام دراجتهما النارية بسيارة خفيفة على مستوى الطريق السيار بمنطقة سيدي البرنوصي.

ووفقًا لشهود عيان، فإن الحادث اصطدام سيارة بالدارجة النارية بشكل عنيف، ما أسفر عن مصرع سائق الدراجة ومرافقه في عين المكان متأثرين بجروحهما البليغة.

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت مصالح الوقاية المدنية والشرطة إلى مكان الواقعة، حيث تم نقل جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي، فيما فُتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادث.