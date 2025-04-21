أمن مراكش يفتح تحقيقا في قضية محاولة انتحار سيدة بحي المحاميد
هبة بريس – محمد ضاهر
فتحت عناصر الأمن بالمنطقة الامنية المحاميد صباح اليوم الاثنين، تحقيقا تحت إشراف التيابة بخصوص محاولة انتحار سيدة في عقدها الرابع بتناول جرعات زائدة من أقراص دواء مخصص للأعصاب.
الحادث وقع على مستوى حي المحاميد القديم بلوك رقم 7, حيث تم نقل السيدة على متن سيارة الإسعاف صوب مستعجلات المستشفى الجامعي محمد السادس لتلقي الإسعافات اللازمة لإنقاذ حياتها.
كما عرف منزل السيدة حضور مختلف الأجهزة الامنية، وكذلك السلطة المحلية، من اجل الكشف عن ظروف وملابسات الحادث.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
12 تعليقات
السكوت على المرض النفسي كيخلي الأمور توصل للهاوية.
من غير العلاج، خاص الحب والدعم من العائلة والمجتمع.
علاش الدعم النفسي مازال ما معترفش بيه بحال الدعم الطبي؟
الله يشافيها ويعافيها، راه الحالة النفسية كتقتل بلا ما تحس.
نتمنى من المسؤولين يديرو حملات توعية فالمدارس والأسواق.
الناس اللي ساكنين بوحدهم كيتعانيو بزاف فصمت.
الضغوطات ديال الحياة ولات كتر من الطاقة ديال الإنسان.
المرأة كتكون معرضة بزاف لهادشي، خصوصا فالظروف الصعيبة.
الله يفرج عليها وعلى كل واحد كيعاني فالقلب ديالو بلا ما يهضر.
حتى شي حد ما معفي من هاد المشاكل، خاصنا نكونو متضامنين.
بزاف ديال الناس كيضحكو قدام الناس، وكيبكيو بوحدهم فالليل.
خاصنا نهضرو على الاكتئاب والمشاكل النفسية بلا حشومة.