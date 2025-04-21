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أمن مراكش يفتح تحقيقا في قضية محاولة انتحار سيدة بحي المحاميد

أمن مراكش يفتح تحقيقا في قضية محاولة انتحار سيدة بحي المحاميد

21 أبريل، 2025 - 5:08 مساءً
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هبة بريس – محمد ضاهر

فتحت عناصر الأمن بالمنطقة الامنية المحاميد صباح اليوم الاثنين، تحقيقا تحت إشراف التيابة بخصوص محاولة انتحار سيدة في عقدها الرابع بتناول جرعات زائدة من أقراص دواء مخصص للأعصاب.

الحادث وقع على مستوى حي المحاميد القديم بلوك رقم 7, حيث تم نقل السيدة على متن سيارة الإسعاف صوب مستعجلات المستشفى الجامعي محمد السادس لتلقي الإسعافات اللازمة لإنقاذ حياتها.

كما عرف منزل السيدة حضور مختلف الأجهزة الامنية، وكذلك السلطة المحلية، من اجل الكشف عن ظروف وملابسات الحادث.

21 أبريل، 2025 - 5:08 مساءً
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