مأساة بطنجة.. شاب ثلاثيني ينهي حياتـه شنقاً داخل منزلـه بحي العوامة
هبة بريس – طنجة
شهد حي الضحى المرابط بمنطقة العوامة في طنجة، صباح اليوم الإثنين، حادثًا مأساويًا بعد العثور على شاب في الثلاثينات من عمره مشنوقًا داخل منزل أسرته.
الهالك من مواليد 1991، متزوج وأب لأطفال، وقد وُجد جثة هامدة في ظروف غامضة.
السلطات المحلية والمصالح الأمنية حضرت إلى عين المكان وفتحت تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة، بينما نُقلت الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى الدوق دو طوفار للتشريح الطبي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
11 تعليقات
خاص تكون برامج دعم نفسي فالأحياء خصوصا للأسر اللي كتعاني فصمت.
مشي غير مسؤولية الدولة، حتى المجتمع خاصو يكون واعي ومتضامن.
الانتحار ماشي حل، ولكن بعض الناس كيكونو فظروف قاسية بزاف.
خاص العائلات تولي تهتم أكثر بالحالة النفسية ديال أفرادها.
كاينين بزاف الناس كيعانيو بصمت، خاصنا نهضرو على الصحة النفسية.
الله يصبر وليداتو، الصدمة كبيرة عليهم وهم مازالين صغار.
كنتمناو التحقيق يكشف الأسباب الحقيقية وراء هاد الفاجعة.
الله يرحمو ويجعل مثواه الجنة، ويشافي كل واحد كيعاني فالقلب بلا ما يهضر.
فاش كيتكاثر الضغط والحزن وما كيلقاش الإنسان الدعم، كيوقع ما لا يحمد عقباه.
شي صدمات نفسية كتكون خفية وما كيبانوش حتى توقع الفاجعة.
الله يرحمو ويصبر عائلتو، ما كاين ما أصعب من فقدان عزيز بهاد الطريقة.