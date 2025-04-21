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مأساة بطنجة.. شاب ثلاثيني ينهي حياتـه شنقاً داخل منزلـه بحي العوامة

مأساة بطنجة.. شاب ثلاثيني ينهي حياتـه شنقاً داخل منزلـه بحي العوامة

21 أبريل، 2025 - 1:18 مساءً
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هبة بريس – طنجة

شهد حي الضحى المرابط بمنطقة العوامة في طنجة، صباح اليوم الإثنين، حادثًا مأساويًا بعد العثور على شاب في الثلاثينات من عمره مشنوقًا داخل منزل أسرته.

الهالك من مواليد 1991، متزوج وأب لأطفال، وقد وُجد جثة هامدة في ظروف غامضة.

السلطات المحلية والمصالح الأمنية حضرت إلى عين المكان وفتحت تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة، بينما نُقلت الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى الدوق دو طوفار للتشريح الطبي.

21 أبريل، 2025 - 1:18 مساءً
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