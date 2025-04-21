درك واد لو يفكك عصابة لسرقة المواشي ضواحي تطوان

هبة بريس

تمكنت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي واد لو، بتنسيق مع سرية و جهوية تطوان، صباح يوم الإثنين 21 أبريل 2025، من الإطاحة بعصابة إجرامية متخصصة في سرقة المواشي وإعادة بيعها في الأسواق الأسبوعية بعدة مناطق من المملكة.

وقد أسفرت هذه العملية عن توقيف شخصين كانا على متن سيارة للكراء، ضبط بداخلها عدد من رؤوس الأغنام يُرجّح أنها مسروقة.

وتم اقتياد المشتبه فيهما إلى مركز الدرك الملكي بواد لو، حيث وُضعا تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتطوان.

وكشفت المصادر ذاتها أن التحقيقات الأولية مكنت من التأكد من تورط المعنيين بالأمر ضمن عصابة متخصصة في سرقة المواشي بضواحي مدينة تطوان، كما جرى تحديد هويات باقي أفراد العصابة الذين ما يزالون في حالة فرار.

وفي هذا السياق، أمرت النيابة العامة المختصة بتنسيق الجهود بين مصالح الدرك بوَاد لو ونظيرتها التابعة للقيادة الجهوية لتطوان، من أجل تعميق البحث مع الموقوفين، وتحديد أماكن تواجد بقية المتورطين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإرجاع رؤوس الماشية إلى أصحابها.

وقد لقي هذا التدخل استحسانًا كبيرًا من طرف سكان واد لو والمناطق المجاورة، الذين عبّروا عن ارتياحهم للعمل الاحترافي الذي قامت به عناصر الدرك، والذي يعكس الجهود المستمرة لمحاربة الجريمة وتعزيز الأمن المحلي.