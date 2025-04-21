close button
شنقريحة رئيس الجيش الجزائري
شنقريحة رئيس الجيش الجزائري

فضيحة مدوّية تهز الجزائر.. شنقريحة يمتلك قصراً فاخرا في قلب باريس

21 أبريل، 2025 - 11:15 صباحًا
16

هبة بريس

تتوالى الفضائح التي تهز أركان النظام العسكري في الجزائر، وهذه المرة طالت رئيس أركان الجيش، الفريق أول سعيد شنقريحة، بعد أن طُرحت تساؤلات حول امتلاكه لقصر فاخر في قلب العاصمة الفرنسية باريس، تقدر قيمته بأزيد من مليوني يورو.

ثروات القيادات العسكرية الجزائرية

الصحافي والمعارض الجزائري المقيم في فرنسا، أمير بوخرص، المعروف بلقب “أمير دي زاد”، كشف عبر سلسلة من التغريدات على منصة “إكس” عن امتلاك شنقريحة لهذا العقار الفاخر الواقع في أحد الأحياء الراقية بباريس، معتبراً ذلك مؤشراً جديداً على اتساع ثروات القيادات العسكرية الجزائرية، في تناقض صارخ مع التصريحات الرسمية التي ترفع شعار مكافحة الفساد.

وفي سياق متصل، شهدت العلاقات بين الجزائر وفرنسا توتراً دبلوماسياً متزايداً، عقب اتهامات بمحاولة اختطاف واحتجاز بوخرص من قبل عناصر جزائرية داخل الأراضي الفرنسية، من ضمنهم موظف يعمل في القنصلية.

أجواء سياسية مشحونة 

ورداً على هذه الحادثة، قررت السلطات الجزائرية ترحيل 12 موظفاً تابعين للسفارة الفرنسية، ومنحتهم مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لمغادرة البلاد.

الرد الفرنسي لم يتأخر، إذ أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون أمر بطرد 12 موظفاً من السلك الدبلوماسي والقنصلي الجزائري في فرنسا، كما تم استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، للتشاور.

ويأتي هذا التصعيد وسط أجواء سياسية مشحونة، في ظل تقارير متكررة – محلية ودولية – تشير إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وفضائح فساد تطال كبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية الجزائرية، ما يبرز هشاشة المشهد الداخلي رغم الخطاب الرسمي الذي يسعى إلى إظهار التماسك والاستقرار.

21 أبريل، 2025 - 11:15 صباحًا
16

مقالات ذات صلة

خطأ تقني يكشف مخططات البيت الأبيض ومعلومات سرية لآلاف الموظفين

خطأ تقني يكشف مخططات البيت الأبيض ومعلومات سرية لآلاف…

2025-04-21 / 09:44
عاجل: الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس

عاجل: الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس

2025-04-21 / 09:14
جدل ديني في مصر حول المساواة في الميراث

جدل ديني في مصر حول المساواة في الميراث

2025-04-21 / 00:08
إنهيار مبنى في نيودلهي

الهند.. مصرع 11 شخصا في حادث إنهيار مبنى سكني…

2025-04-20 / 17:09
حزب الله

إسرائيل تعلن اغتيال أحد القياديين في حزب الله

2025-04-20 / 16:00
صورة من الأرشيف

إرتفاع حصيلة هجوم مسلح في وسط نيجيريا إلى 56…

2025-04-20 / 10:23
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

صديق ماكرون يعاقب الكابرانات.. فرنسا تجمّد مشروعاً استثمارياً ضخماً…

2025-04-19 / 21:47
شنقريحة وتبون

شنقريحة يطيح بأحد رجال تبون الأقوياء داخل قصر المرادية

2025-04-19 / 17:41
صوفيا الجزائرية

في قضية جديدة.. القضاء الفرنسي يستعد لمحاكمة المؤثرة الجزائرية…

2025-04-19 / 16:43
أبو عبيدة

أبو عبيدة: مقتل أحد المكلفين بتأمين المحتجز عيدان ألكسندر..…

2025-04-19 / 16:03

‫16 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى