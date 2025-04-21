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انفراد.. من جديد مثول المجرم "الزائر" أمام القضاء بمراكش (صور)

انفراد.. من جديد مثول المجرم “الزائر” أمام القضاء بمراكش (صور)

21 أبريل، 2025 - 10:01 صباحًا
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هبة بريس – محمد ضاهر

علمت الجريدة من مصادر موثوقة، ان النيابة العامة بابتدائية مراكش، امرت باحضار المجرم “الزائر” من سجن الاوداية للمثول أمامها صباح اليوم الاثنين، بعد ظهور ملفات جديدة مرتبطة بالأفعال الاجرامية التي سبق ان اقترفها قبل ايقافه من قبل عناصر الأمن.

وسبق لابتدائية مراكش ان ادانت المجرم “الزائر”بالسجن 10 سنوات نافذة، سنتين سجنا نافدا من أجل الفرار من مكان مخصص للاعتقال ومواخدته من اجل الباقي ب8 سنوات نافدة وغرامة 20الف درهم.

ومن جهة اخرى، سبق “لزائر” ان عرض على استئنافية مراكش في إطار مسطرة تنفيذ احكام غيابية سابقة صادرة في حقه تصل مدتها 22 سنة سجنا نافذا، ويتعلق الأمر بجريمتي محاولة القتل والمشاركة في القتل.

انفراد.. من جديد مثول المجرم "الزائر" أمام القضاء بمراكش (صور)

انفراد.. من جديد مثول المجرم "الزائر" أمام القضاء بمراكش (صور)

انفراد.. من جديد مثول المجرم "الزائر" أمام القضاء بمراكش (صور)

21 أبريل، 2025 - 10:01 صباحًا
21

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