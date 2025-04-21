انفراد.. من جديد مثول المجرم “الزائر” أمام القضاء بمراكش (صور)
هبة بريس – محمد ضاهر
علمت الجريدة من مصادر موثوقة، ان النيابة العامة بابتدائية مراكش، امرت باحضار المجرم “الزائر” من سجن الاوداية للمثول أمامها صباح اليوم الاثنين، بعد ظهور ملفات جديدة مرتبطة بالأفعال الاجرامية التي سبق ان اقترفها قبل ايقافه من قبل عناصر الأمن.
وسبق لابتدائية مراكش ان ادانت المجرم “الزائر”بالسجن 10 سنوات نافذة، سنتين سجنا نافدا من أجل الفرار من مكان مخصص للاعتقال ومواخدته من اجل الباقي ب8 سنوات نافدة وغرامة 20الف درهم.
ومن جهة اخرى، سبق “لزائر” ان عرض على استئنافية مراكش في إطار مسطرة تنفيذ احكام غيابية سابقة صادرة في حقه تصل مدتها 22 سنة سجنا نافذا، ويتعلق الأمر بجريمتي محاولة القتل والمشاركة في القتل.
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21 تعليقات
كل واحد مسؤول على أفعاله، ولازم يتحاسب.
نتمناو المحاكمة تكون عادلة وهاد المجرم يتحاسب على أفعاله.
من الأفضل أن العدالة تعطي لكل واحد حكمه القاسي على حسب الجريمة ديالو.
أي واحد كيظن أنه غادي يهرب من العدالة غادي يلقى القانون فوجهو.
الناس فمراكش ما كيبغيوش يشوفو المجرمين بيناتهم.
النيابة العامة خدامة مزيان باش تحط يدها على المجرمين.
10 سنوات ديال السجن قليلة مقارنة مع الجرائم ديالو.
الزائر ما زال كيحاول يفلت من القانون، خص الردع يكون قوي.
المجرم “الزائر” داير مشاكل من زمان، وهذا طبيعي يكون عندو حكم قاسي.
يلا كان عندو سوابق، علاش خصو يفلت هاد المرة؟
إن شاء الله هاد المرة ما غاديش يهرب من العدالة.
العدالة خاصها تكون سريعة باش ما يلقى المجرم فرصة للتملص.
العدالة في مراكش خدامة وماتخليش المجرمين يفلتو.
الحكم اللي خداه قبل 22 سنة ما يكفيش، خاص القضاء يكون صارم أكثر.
الناس اللي عندهم سوابق ما خصهومش يلقاو فرصة باش يهربو.
هاد المجرم كيبين باللي خص القضاء يكون أكثر صرامة.
النيابة العامة فمراكش خدامة مزيان فهاد القضايا.
العدالة في المغرب خاصها تكون أكثر فعالية فمثل هاد القضايا.
التعامل مع مثل هاد القضايا كيستدعي الحزم من كل الأطراف.
محاولة القتل والمشاركة فيها جريمة كبيرة خصو يدفع الثمن.
خاص الأمن يظل يقظ باش ما يعودش يهرب ولا يفلت من العدالة.