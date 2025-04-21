سكوب.. إيداع محامي بهئة مراكش تحت تدابير الحراسة النظرية

هبة بريس – محمد ضاهر

علمت الجريدة من مصادر موثوقة، أن محامي ينتمي لهيئة مراكش تم وضعه ليلة السبت الماضي تحت تدابير الحراسة النظرية بولاية أمن مراكش.

وأكدت نفس المصادر، أن السبب وراء وضع المحامي تحت تدابير الحراسة النظرية، راجع إلى خلاف وقع بينه وبين عناصر الأمن باحدى الدوائر الامنية التابعة لولاية أمن مراكش، كما أنه كان في حالة سكر بين.

وبعد اشعار النيابة العامة بتفاصيل الواقعة، تم وضع المحامي بهيئة مراكش تحت تدابير الحراسة النظرية، حيث سيعرض صباح اليوم الاثنين امام ابتدائية مراكش.