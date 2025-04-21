سكوب.. إيداع محامي بهئة مراكش تحت تدابير الحراسة النظرية
هبة بريس – محمد ضاهر
علمت الجريدة من مصادر موثوقة، أن محامي ينتمي لهيئة مراكش تم وضعه ليلة السبت الماضي تحت تدابير الحراسة النظرية بولاية أمن مراكش.
وأكدت نفس المصادر، أن السبب وراء وضع المحامي تحت تدابير الحراسة النظرية، راجع إلى خلاف وقع بينه وبين عناصر الأمن باحدى الدوائر الامنية التابعة لولاية أمن مراكش، كما أنه كان في حالة سكر بين.
وبعد اشعار النيابة العامة بتفاصيل الواقعة، تم وضع المحامي بهيئة مراكش تحت تدابير الحراسة النظرية، حيث سيعرض صباح اليوم الاثنين امام ابتدائية مراكش.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
22 تعليقات
رجال الأمن ماشي أعداء، خاص الاحترام المتبادل بينهم وبين المواطنين.
كلنا بشر ونخطئو، ولكن المحاسبة ضرورية وخاصها تكون عادلة.
مراكش مدينة كبيرة وخاص يكون فيها الانضباط من طرف الجميع.
الناس كيعولوا على المحامي باش يوقف مع الحق، ماشي باش يخالف القانون.
هاد السلوك ما كيشرفش لا المهنة ولا المؤسسة اللي كيمثلها.
الحالة ديال السكر كتولد بزاف ديال المشاكل، خاص وعي أكثر.
كيفاش محامي اللي كيعرف القانون يدخل فمواجهة مع رجال الأمن.
المحامي خاصو يكون قدوة فالسلوك والقانون ماشي العكس.
النيابة العامة دارت خدمتها وهادشي كيعني أن العدالة خدامة.
خاص تكون عقوبات زجرية لأي تجاوز كيفما كان مصدره.
الحالة ديال السكر كتخلي الإنسان يفقد السيطرة، ولكن ماشي عذر.
خاص متابعة القضية ونتمنو ما تكونش فيها محسوبية ولا تمييز.
الحراسة النظرية كتعني أن الملف فيه معطيات جدية وخطيرة.
خاص يكون مثال فالتعامل والتواصل ماشي فالعربدة والشجار.
كلشي تحت القانون، حتى المحامين ماشي فوقو.
ماشي أول مرة كنسمعو على حالات بحال هادي، خاص إعادة النظر فالمراقبة.
اللي كيخدم فالمجال القانوني خاصو يحترم القانون قبل من أي واحد.
سيادة القانون خاصها تطبق على الجميع بلا استثناء.
حتى ولو كان محامي، فالمحاكمة خاصها تكون نزيهة وشفافة.
تصرف بحال هكا كيأثر على صورة هيئة المحامين كاملة.
ماشي معقول أن محامي يتصرف بهاد الطريقة، خاص التوضيح من الهيئة.