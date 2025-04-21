مراكش.. مطالب بفتح طريق حيوي لفائدة ساكنة إقامة سكنية بمنطقة برادي 2

هبة بريس – محمد الهروالي

تعيش ساكنة إقامة سكنية بمنطقة برادي 2، على مشارف شارع النخيل بحي المحاميد بمراكش، على وقع معاناة يومية بسبب إغلاق ممر ترابي يُعتبر المنفذ الوحيد والمباشر نحو منازلهم، في غياب طريق رسمي معبد يؤمن ولوجهم السلس إلى الإقامة.

وحسب ما أفاد به عدد من السكان للجريدة، فإن هذا الممر الترابي اعتُمد طيلة السنوات الماضية كممر رئيسي، قبل أن يتفاجؤوا مؤخراً بإغلاقه من طرف أحد المجاورين، في خطوة أثارت موجة استياء واسعة داخل صفوف الساكنة، معتبرين أن المعني بالأمر قام بالترامي على الملك العام في محاولة لاستغلال الفضاء المجاور للممر في إطار مشروع مقهى خاص به.

ويؤكد المتضررون أن الإغلاق تم بشكل انفرادي ودون أي سند قانوني، ما تسبب في حرمانهم من مدخل حيوي واضطرهم إلى قطع مسافات طويلة عبر مداخل خلفية للوصول إلى منازلهم. كما وصفوا السلوك بـ”الأناني” وغير القانوني، مشيرين إلى أن الشخص المعني لا يملك الصفة القانونية التي تخول له التصرف في الملك العام أو تغييره.

وفي هذا السياق، وجهت ساكنة الإقامة نداءً عاجلاً إلى السلطات المحلية والمصالح المعنية من أجل التدخل لفتح تحقيق في النازلة، واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية في حق المعني بالأمر، إلى جانب تعبيد الطريق موضوع الخلاف بشكل رسمي ونهائي، ضماناً لحق الساكنة في الولوج الآمن والمباشر إلى مساكنهم، ووضع حد لأي محاولات استغلال عشوائي للمجال العام.

ويأمل المتضررون أن تتجاوب الجهات المختصة في أقرب الآجال مع مطالبهم المشروعة، من أجل تفادي تفاقم الوضع واحتواء أي توتر قد ينجم عن استمرار حرمانهم من حقهم في المرور.