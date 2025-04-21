تفاقم ظاهرة حفر الآبار بمنطقة النخيل بمراكش

هبة بريس – محمد ضاهر

لا حديث وسط المنطقة الحضرية النخيل بمراكش، إلا عن ظاهرة استفحال حفر الآبار بدون ترخيص وحالة التسيب القصوى داخل النفوذ الترابي للملحقتين الإداريتين النخيل الشمالي والجنوبي.

هذا وحسب المعطيات التي توصل بها الجريدة من جهات مطلعة وتتابع عمليات الحفر دون ترخيص بالمنطقة، فقد بلغ عدد الأثقاب المائية دون ترخيص إلى العشرات بمباركة أعوان السلطة وهم من يؤمنون العملية من بدايتها الى نهايتها.

هذا وقد عبر مجموعة من الساكنة في اتصال بالجريدة، أن ظاهرة استفحال حفر الآبار دون ترخيص بمنطقة النخيل، بهذا الكم الهائل في ظرف قياسي سوف تؤثر سلبا على استنزاف الفرشة المائية ونضوب الآبار، وما قد ينتج عن هذه التداعيات من تأثير على مستقبل الساكنة.

والتمست الساكنة بالمنطقة من والي جهة مراكش اسفي، إعطاء أوامره قصد فتح بحث إداري موازي مع قائد الملحقتين الإداريتين وكذلك أعوان السلطة، قصد الوقوف على مدى تورطهم من عدمه في استفحال ظاهرة حفر الآبار وإتخاذ الإجراءات الإدارية المعمول بها في حال ثبوت هذه التجاوزات، مع لفت الإنتباه إلى إنتشار الظاهرة المذكورة بشكل كبير بالآونة الأخيرة من أجل التصدي لها لحماية الفرشة المائية بعد توالي سنوات الجفاف.