close button
تفاقم ظاهرة حفر الآبار بمنطقة النخيل بمراكش

تفاقم ظاهرة حفر الآبار بمنطقة النخيل بمراكش

21 أبريل، 2025 - 2:00 مساءً
0

هبة بريس – محمد ضاهر

لا حديث وسط المنطقة الحضرية النخيل بمراكش، إلا عن ظاهرة استفحال حفر الآبار بدون ترخيص وحالة التسيب القصوى داخل النفوذ الترابي للملحقتين الإداريتين النخيل الشمالي والجنوبي.

هذا وحسب المعطيات التي توصل بها الجريدة من جهات مطلعة وتتابع عمليات الحفر دون ترخيص بالمنطقة، فقد بلغ عدد الأثقاب المائية دون ترخيص إلى العشرات بمباركة أعوان السلطة وهم من يؤمنون العملية من بدايتها الى نهايتها.

هذا وقد عبر مجموعة من الساكنة في اتصال بالجريدة، أن ظاهرة استفحال حفر الآبار دون ترخيص بمنطقة النخيل، بهذا الكم الهائل في ظرف قياسي سوف تؤثر سلبا على استنزاف الفرشة المائية ونضوب الآبار، وما قد ينتج عن هذه التداعيات من تأثير على مستقبل الساكنة.

والتمست الساكنة بالمنطقة من والي جهة مراكش اسفي، إعطاء أوامره قصد فتح بحث إداري موازي مع قائد الملحقتين الإداريتين وكذلك أعوان السلطة، قصد الوقوف على مدى تورطهم من عدمه في استفحال ظاهرة حفر الآبار وإتخاذ الإجراءات الإدارية المعمول بها في حال ثبوت هذه التجاوزات، مع لفت الإنتباه إلى إنتشار الظاهرة المذكورة بشكل كبير بالآونة الأخيرة من أجل التصدي لها لحماية الفرشة المائية بعد توالي سنوات الجفاف.

21 أبريل، 2025 - 2:00 مساءً
0

مقالات ذات صلة

هبة بريس تنفرد بنشر مستجدات ملف المجرم "الزائر" بابتدائية مراكش

هبة بريس تنفرد بنشر مستجدات ملف المجرم “الزائر” بابتدائية…

2025-04-21 / 14:22
سكوب.. إيداع محامي بهئة مراكش تحت تدابير الحراسة النظرية

سكوب.. إيداع محامي بهئة مراكش تحت تدابير الحراسة النظرية

2025-04-21 / 13:23
تبليغ عن خيانة زوجية بطنجة يكشف تزوير وثيقة زواج

تبليغ عن خيانة زوجية بطنجة يكشف تزوير وثيقة زواج

2025-04-21 / 13:03
المغرب يحتفل بالأسبوع العالمي للتلقيح

المغرب يحتفل بالأسبوع العالمي للتلقيح

2025-04-21 / 12:58
أطر "الأحرار" يناقشون دور المجموعات الصحية في تحقيق عدالة الولوج للعلاج (صور)

أطر “الأحرار” يناقشون دور المجموعات الصحية في تحقيق عدالة…

2025-04-21 / 12:47
مراكش.. مطالب بفتح طريق حيوي لفائدة ساكنة إقامة سكنية بمنطقة برادي 2

مراكش.. مطالب بفتح طريق حيوي لفائدة ساكنة إقامة سكنية…

2025-04-21 / 11:27
انفراد.. من جديد مثول المجرم "الزائر" أمام القضاء بمراكش (صور)

انفراد.. من جديد مثول المجرم “الزائر” أمام القضاء بمراكش…

2025-04-21 / 10:01
الطقس

طقس الإثنين.. سماء غائمة بمعظم مناطق المملكة

2025-04-21 / 09:05
مراكش.. المغاربة اليهود يحتفلون بعيد "ميمونة" في أجواء روحانية وتراث مغربي أصيل(صورة)

مراكش.. المغاربة اليهود يحتفلون بعيد “ميمونة” في أجواء روحانية…

2025-04-20 / 23:50
اليونسكو.. اختتام بالصويرة لبرنامج تكوين 430 صانعا تقليديا في مجال الألبسة التقليدية

اليونسكو.. اختتام بالصويرة لبرنامج تكوين 430 صانعا تقليديا في…

2025-04-20 / 23:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى