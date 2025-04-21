المغرب يحتفل بالأسبوع العالمي للتلقيح
هبة بريس
يحتفل المغرب على غرار باقي دول العالم بالأسبوع العالمي للتلقيح خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و25 أبريل 2025، تحت شعار: “أطفالنا كانبغيوهم، بالتلقيح نحميوهم”.
ويمثل تخليد هذا الأسبوع مناسبة للتذكير بأهمية التلقيح الذي يشكل أحد أفضل الاستثمارات في مجال الصحة، وعنصرا أساسيا في الرعاية الصحية الأولية، وحقاً لحماية صحة الأطفال، كما أنه يضمن الأمن الصحي لبلدنا.
ولأجل ذلك، يمثل الحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية، الحلقة القوية لتجنب عودة ظهور الأمراض الخطيرة التي يمكن الوقاية منها بالتلقيح، مثل وباء الحصبة. ويعتبر هذا الاحتفال فرصة لتحسيس الساكنة ومختلف الفاعلين بأهمية تلقيح الأطفال ومكافحة الشائعات المحيطة به.
تجدر الإشارة إلى أنه بفضل الرعاية السّامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والإشراف الفعلي لصاحبة السموّ الملكي الأميرة للا مريم، أصبح المغرب من الدول الرائدة على مستوى منطقة شرق المتوسط، التي تلتزم بضمان الحقّ في الصّحة لأطفالها وفقا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها بلادنا عام 1993، وذلك عبر ضمان الولوج لتلقيح آمن وفعّال ومجّاني بجميع المراكز الصحية للمملكة .
وبفضل السياسة الطموحة للتلقيح التي تم إرساؤها منذ عقود، تمكنت المملكة المغربية من السيطرة والقضاء على العديد من الأمراض المستهدفة بالتلقيح.
وتسهر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على ضمان التوفر المستمر والمجاني للقاحات ضد 12 مرضًا مستهدفًا.
ويتم إعطاء هذه اللقاحات وفقًا للجدول الوطني للتلقيح، الذي يخضع لتحديثات مستمرة لمواكبة الوضع الوبائي بالمغرب والالتزامات الدولية، ويحدد بناءً على توصيات المنظمة العالمية للصّحة واللجنة الوطنية العلمية التقنية والاستشارية للتلقيح.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
18 تعليقات
التلقيح مهم جدًا لحماية المجتمع من الأمراض الوبائية، خاصنا نكونوا واعيين بأهمية اللقاح. 10/10
كلما كانت الوعي أكبر بالتلقيح، كلما كان المجتمع أكثر حماية ضد الأمراض. 10/10
التلقيح هو خطوة مهمة نحو حماية المجتمع من الأمراض المعدية وتحقيق صحة أفضل. 10/10
الأسبوع العالمي للتلقيح فرصة لنعرفوا قيمته في الحفاظ على الصحة العامة. 8/10
التلقيح مشي غير حماية لنا ولكن أيضًا حماية للمجتمع ككل. 9/10
التلقيح هو جزء أساسي من الوقاية ضد الأمراض اللي ممكن تهدد صحة الأفراد. 10/10
خاصنا نتأكدوا أن جميع الناس خصوصًا في المناطق النائية يتوصلوا برسائل التوعية. 9/10
مهم جدا أن تكون حملات التوعية حول التلقيح مستمرة لضمان فاعليتها. 8/10
من خلال التلقيح، كيمكننا القضاء على أمراض خطيرة والحفاظ على صحة الأفراد. 10/10
التلقيح يساهم بشكل كبير في الوقاية من الأمراض اللي كانت تسبب في وفيات كبيرة. 10/10
الأسبوع العالمي للتلقيح هو فرصة للتوعية والفهم بأن اللقاح هو الحل الفعال. 9/10
الأسبوع العالمي للتلقيح يعتبر مناسبة مهمة لزيادة الوعي بأهمية الوقاية. 9/10
التوعية بالتلقيح لازم توصل لجميع المواطنين بدون استثناء. 8/10
خاصنا نكونوا حريصين على تلقي اللقاحات في الوقت المناسب لضمان حماية فعالة. 8/10
التلقيح هو الخطوة الأولى نحو بناء مجتمع صحي خالي من الأمراض المعدية. 9/10
التلقيح يساعد في القضاء على الأمراض اللي كانت تكلف حياة الكثيرين. 10/10
اللقاح هو السلاح الفعال ضد الأمراض الوبائية اللي كتسبب مشاكل صحية خطيرة. 9/10