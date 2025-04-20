مراكش.. المغاربة اليهود يحتفلون بعيد “ميمونة” في أجواء روحانية وتراث مغربي أصيل(صورة)

هبة بريس- مراكش

في أجواء احتفالية مفعمة بالتقاليد المغربية العريقة، احتفل عدد من أبناء الجالية اليهودية المغربية بمدينة مراكش، مساء أمس، بعيد “ميمونة”، الذي يختتم طقوس “عيد الفصح اليهودي”، وسط أجواء من الفرح والروحانية.

وقد عرفت المناسبة تقديم أطباق مغربية تقليدية، وإحياء طقوس احتفالية ممزوجة بالأهازيج والأناشيد التراثية، في مشهد يكرس قيم التعايش والانفتاح التي تميز المملكة المغربية منذ قرون.

وخلال الحفل، رفع الحاضرون أكف الدعاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، سائلين الله أن يطيل عمره ويديم عزه ونصره، مؤكدين تشبثهم الراسخ بالعرش العلوي المجيد.

كما ترحموا على روحي المغفور لهما بإذن الله جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني، مشيدين بحكمتهما وفضلهما في ترسيخ قيم العيش المشترك وحماية التراث اليهودي المغربي.

وأكد أبناء الطائفة اليهودية المغربية أنهم دائمًا في طليعة الداعين بالخير لملوك المغرب، وأنهم أوفياء لهويتهم المغربية الأصيلة، حريصون على صون تراثهم وموروثهم الثقافي، ونقله إلى الأجيال القادمة، باعتباره امتدادًا لجذورهم الضاربة في عمق التاريخ المغربي.

وفي ختام احتفالهم، توجهوا بالدعاء من أجل حلول السلام في العالم أجمع، معبّرين عن أملهم في مستقبل يسوده الوئام والتسامح بين الشعوب.