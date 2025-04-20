مراكش.. المغاربة اليهود يحتفلون بعيد “ميمونة” في أجواء روحانية وتراث مغربي أصيل(صورة)
هبة بريس- مراكش
في أجواء احتفالية مفعمة بالتقاليد المغربية العريقة، احتفل عدد من أبناء الجالية اليهودية المغربية بمدينة مراكش، مساء أمس، بعيد “ميمونة”، الذي يختتم طقوس “عيد الفصح اليهودي”، وسط أجواء من الفرح والروحانية.
وقد عرفت المناسبة تقديم أطباق مغربية تقليدية، وإحياء طقوس احتفالية ممزوجة بالأهازيج والأناشيد التراثية، في مشهد يكرس قيم التعايش والانفتاح التي تميز المملكة المغربية منذ قرون.
وخلال الحفل، رفع الحاضرون أكف الدعاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، سائلين الله أن يطيل عمره ويديم عزه ونصره، مؤكدين تشبثهم الراسخ بالعرش العلوي المجيد.
كما ترحموا على روحي المغفور لهما بإذن الله جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني، مشيدين بحكمتهما وفضلهما في ترسيخ قيم العيش المشترك وحماية التراث اليهودي المغربي.
وأكد أبناء الطائفة اليهودية المغربية أنهم دائمًا في طليعة الداعين بالخير لملوك المغرب، وأنهم أوفياء لهويتهم المغربية الأصيلة، حريصون على صون تراثهم وموروثهم الثقافي، ونقله إلى الأجيال القادمة، باعتباره امتدادًا لجذورهم الضاربة في عمق التاريخ المغربي.
وفي ختام احتفالهم، توجهوا بالدعاء من أجل حلول السلام في العالم أجمع، معبّرين عن أملهم في مستقبل يسوده الوئام والتسامح بين الشعوب.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
17 تعليقات
حتى حنا كمسلمين كنكبرو بهذ التعايش اللي كاين فالمغرب.
تقاليد اليهود المغاربة فيها بزاف من العراقة والجمالية.
اليهود المغاربة كيبقاو مغاربة، وهادي بلادهم بحال المسلمين.
الله يديم هاد المحبة بين كل المغاربة.
الله يحفظ المغرب من الفتن، ويخليو ديما موحد.
ياريت جميع الدول تتعلم من المغرب كيفاش كيعيشو الناس فسلام.
ميمونة فرحة ماشي غير لليهود، حتى المسلمين كيشاطروهم الفرحة.
ميمونة فيها بزاف ديال الأجواء الزوينة والتراث المغربي الأصيل.
الأجواء ديال ميمونة كتفكرنا بالزمان الجميل.
كنحب نشوف هاد الاحتفالات اللي كتجمع الناس على الخير.
زوين تشوفو كيفاش اليهود المغاربة محافظين على تقاليدهم فبلادهم.
عيد ميمونة مبارك لكل اليهود المغاربة، ونتلاقاو فالخير ديما.
المغرب ديما بلاد التسامح والتنوع، وهادشي كيبين علينا.
التعايش بين الأديان هو اللي كيعطي للمغرب نكهة خاصة.
التراث اليهودي المغربي عندو بلاصتو ومكانتو فالثقافة ديالنا.
خاصنا نفتاخرو بهذا التنوع اللي عندنا فبلادنا.
مراكش عارفة كيفاش تحتفل وتفرح بجميع الأعياد.