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هبة بريس تنفرد بنشر مستجدات ملف المجرم "الزائر" بابتدائية مراكش

هبة بريس تنفرد بنشر مستجدات ملف المجرم “الزائر” بابتدائية مراكش

21 أبريل، 2025 - 2:22 مساءً
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هبة بريس – محمد ضاهر

مثل صباح اليوم الاثنين امام النيابة العامة بابتدائية مراكش، المجرم “الزائر” رفقة شريكه .

محمد “التمادلي، في إطار التحقيق في ملفات أخرى يشتبه تورطه فيها مرتبطة بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب مصادر الجريدة، فالنيابة العامة بابتدائية مراكش، قررت متابعة المجرم “الزائر” بتهم : حيازة وترويج المخدرات، الحيازة الغير القانونية لمواد مخدرة، حيازة أشياء لم يستطيع ان يتبث حصوله عليها من مصدر مشروع، كما تقرر متابعة شريكه محمد “التمادلي” بتهم: حيازة وترويج المخدرات والمشاركة فيها.

وسبق للمجرم “الزائر” ان تمكن من الفرار من الحراسة النظرية بولاية امن مراكش، واختبائه بمصنع للبناء بمدينة تامنصورت في ملكية نائب رئيس مقاطعة كليز، الموقوف بدوره في نفس الملف.

21 أبريل، 2025 - 2:22 مساءً
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