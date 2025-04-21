إجراءات أمنية مشددة تواكب انطلاقة معرض الفلاحة بمكناس
هبة بريس من مكناس
انطلقت بمدينة مكناس فعاليات النسخة السابعة عشرة من المعرض الدولي للفلاحة وسط إجراءات أمنية مشددة، تهدف إلى ضمان سلامة الزوار وتنظيم هذا الحدث الدولي في أحسن الظروف.
وقد تم تجنيد عدد كبير من عناصر الأمن الوطني بمختلف تشكيلاتهم، إلى جانب القوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية، إضافة إلى السلطات المحلية، حيث انتشرت هذه الفرق بشكل مكثف داخل محيط المعرض وجنباته، وكذا في النقاط الحيوية المرتبطة بحركة السير والجولان، كما تم كذلك نصب حواجز مراقبة ونقاط تفتيش لضمان الانسيابية ومراقبة الدخول.
وتأتي هذه التعبئة الأمنية في إطار حرص السلطات على تأمين هذا الموعد الفلاحي الأبرز على المستوى الوطني والإفريقي، والذي يشهد حضور شخصيات رسمية وممثلي دول ومنظمات دولية، إلى جانب ضيوف من مختلف أنحاء العالم، و تعمل المصالح المعنية بتنسيق مستمر لضمان مرور التظاهرة في أجواء آمنة ومنظمة طوال فترة المعرض.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
19 تعليقات
المعرض الدولي ديال مكناس كيعتابر مفخرة فالمجال الفلاحي.
المعرض كيخلي الناس تعرف على منتجات جديدة وتقنيات عصرية.
خاص الزوار يحترمو التدابير باش يتعاونو مع المنظمين.
الحضور ديال ضيوف من الخارج كيعكس أهمية المعرض.
وجود شخصيات رسمية كيعطي قيمة مضافة للحدث.
مجهود كبير كيدار باش يدوز كلشي فظروف مزيانة.
التنسيق بين الأمن والسلطات كيظهر فالميدان.
الأجواء زوينة والتنظيم محكم هاد العام.
المعرض فرصة للفلاحين باش يكتاشفو الجديد فالمجال.
التظاهرة كتجمع بين الفلاحة، الاقتصاد، والثقافة.
كيستافدو منه حتى الطلبة والمهنيين فالمجال الفلاحي.
كاين عروض وأنشطة كتشجع الاستثمار فالفلاحة.
فرحة كبيرة كتكون فمكناس فهاد المناسبة السنوية.
مكناس كترحب بالجميع وكتبان بحلة جديدة فهاد الفترة.
التنظيم الأمني المشدد كيخلي الزوار يحسو بالأمان.
المعرض كيعكس التطور اللي وصلاتو الفلاحة المغربية.
كيبان التقدم الكبير اللي وصلاتو البلاد فهاد القطاع.
التغطية الأمنية كتخلي الجو مريح للعائلات والزوار.