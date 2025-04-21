إجراءات أمنية مشددة تواكب انطلاقة معرض الفلاحة بمكناس

هبة بريس من مكناس

انطلقت بمدينة مكناس فعاليات النسخة السابعة عشرة من المعرض الدولي للفلاحة وسط إجراءات أمنية مشددة، تهدف إلى ضمان سلامة الزوار وتنظيم هذا الحدث الدولي في أحسن الظروف.

وقد تم تجنيد عدد كبير من عناصر الأمن الوطني بمختلف تشكيلاتهم، إلى جانب القوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية، إضافة إلى السلطات المحلية، حيث انتشرت هذه الفرق بشكل مكثف داخل محيط المعرض وجنباته، وكذا في النقاط الحيوية المرتبطة بحركة السير والجولان، كما تم كذلك نصب حواجز مراقبة ونقاط تفتيش لضمان الانسيابية ومراقبة الدخول.

وتأتي هذه التعبئة الأمنية في إطار حرص السلطات على تأمين هذا الموعد الفلاحي الأبرز على المستوى الوطني والإفريقي، والذي يشهد حضور شخصيات رسمية وممثلي دول ومنظمات دولية، إلى جانب ضيوف من مختلف أنحاء العالم، و تعمل المصالح المعنية بتنسيق مستمر لضمان مرور التظاهرة في أجواء آمنة ومنظمة طوال فترة المعرض.