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أطر "الأحرار" يناقشون دور المجموعات الصحية في تحقيق عدالة الولوج للعلاج (صور)

أطر “الأحرار” يناقشون دور المجموعات الصحية في تحقيق عدالة الولوج للعلاج (صور)

21 أبريل، 2025 - 12:47 مساءً
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هبة بريس

نظمت المنظمة الوطنية لأطر وموظفي قطاع الصحة التجمعيين، لقاء جهويا ببني ملال، تحت شعار “المجموعات الصحية الترابية: نحو حكامة صحية جهوية فعالة”، عرف مناقشة الأدوار الجديدة المنوطة بالمجموعات الصحية الترابية كآلية حديثة لإعادة هيكلة العرض الصحي الجهوي، من خلال تحسين تدبير الموارد، وتحقيق العدالة المجالية، وضمان الولوج المتكافئ للعلاجات ذات الجودة، خاصة في المناطق القروية والمهمشة.

اللقاء الذي شهد حضور 800 مشاركة ومشارك من مهنيي الصحة من مختلف التخصصات والمسؤوليات، تم خلاله التأكيد على أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يستلزم تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين الجهويين، وتطوير القدرات التدبيرية، بما يواكب التحول المؤسساتي الجاري في قطاع الصحة، والذي يعيش منعطفا تاريخيا خلال الولاية الحكومية الحالية.

وأشار المتدخلون، إلى ما تتوفر عليه جهة بني ملال خنيفرة من مؤهلات بشرية ومؤسساتية، تجعل منها نموذجا واعدا لتنزيل الإصلاح الصحي المرجو على المستوى الجهوي، معتبرين أن الدينامية التي تشهدها هذه الجهة هي ثمرة التزام جماعي وتعاون فعال بين المسؤولين والممارسين، من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطن.

وأفاد أعضاء المنظمة التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار، بأن عقد هذا اللقاء جاء لفتح النقاش بشأن مختلف القضايا والانشغالات المرتبطة بتنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية بالمملكة.

أطر "الأحرار" يناقشون دور المجموعات الصحية في تحقيق عدالة الولوج للعلاج (صور)

أطر "الأحرار" يناقشون دور المجموعات الصحية في تحقيق عدالة الولوج للعلاج (صور)

أطر "الأحرار" يناقشون دور المجموعات الصحية في تحقيق عدالة الولوج للعلاج (صور)

أطر "الأحرار" يناقشون دور المجموعات الصحية في تحقيق عدالة الولوج للعلاج (صور)

أطر "الأحرار" يناقشون دور المجموعات الصحية في تحقيق عدالة الولوج للعلاج (صور)

21 أبريل، 2025 - 12:47 مساءً
17

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