أطر “الأحرار” يناقشون دور المجموعات الصحية في تحقيق عدالة الولوج للعلاج (صور)
هبة بريس
نظمت المنظمة الوطنية لأطر وموظفي قطاع الصحة التجمعيين، لقاء جهويا ببني ملال، تحت شعار “المجموعات الصحية الترابية: نحو حكامة صحية جهوية فعالة”، عرف مناقشة الأدوار الجديدة المنوطة بالمجموعات الصحية الترابية كآلية حديثة لإعادة هيكلة العرض الصحي الجهوي، من خلال تحسين تدبير الموارد، وتحقيق العدالة المجالية، وضمان الولوج المتكافئ للعلاجات ذات الجودة، خاصة في المناطق القروية والمهمشة.
اللقاء الذي شهد حضور 800 مشاركة ومشارك من مهنيي الصحة من مختلف التخصصات والمسؤوليات، تم خلاله التأكيد على أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يستلزم تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين الجهويين، وتطوير القدرات التدبيرية، بما يواكب التحول المؤسساتي الجاري في قطاع الصحة، والذي يعيش منعطفا تاريخيا خلال الولاية الحكومية الحالية.
وأشار المتدخلون، إلى ما تتوفر عليه جهة بني ملال خنيفرة من مؤهلات بشرية ومؤسساتية، تجعل منها نموذجا واعدا لتنزيل الإصلاح الصحي المرجو على المستوى الجهوي، معتبرين أن الدينامية التي تشهدها هذه الجهة هي ثمرة التزام جماعي وتعاون فعال بين المسؤولين والممارسين، من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطن.
وأفاد أعضاء المنظمة التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار، بأن عقد هذا اللقاء جاء لفتح النقاش بشأن مختلف القضايا والانشغالات المرتبطة بتنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية بالمملكة.
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17 تعليقات
نتمنى يكون التنسيق فعلي ماشي غير حبر على ورق.
كاين خصاص كبير فالموارد البشرية خاصو يتعالج.
خطوة زوينة فالاتجاه الصحيح باش الصحة توصل لكل المناطق بلا استثناء.
نتمناو هادشي مايبقاش غير فجهة وحدة ويتطبق فكل الجهات.
بصراحة بني ملال خنيفرة عندها طاقات وخصها غير التنظيم والدعم.
المريض المغربي خاصو يلقى علاج محترم فكل جهة من المملكة.
التنظيم الجهوي غادي يخلي كل جهة تتهلا فالسكان ديالها.
مهنيي الصحة دايرين مجهود كبير، وخاص الدولة تدعمهم أكتر.
مبادرة زوينة خصوصا أنها كتخدم فمصلحة المواطن البسيط.
خاص هاد المشاريع ما تبقاش غير شعارات وتطبيقها يكون على أرض الواقع.
خاص يوفروا الوسائل اللوجستيكية باش المراكز تخدم مزيان.
ماشي معقول ناس فالبوادي يمشيو ساعات باش يلقاو طبيب.
كنتمناو الصحة ترجع من الأولويات ديال البلاد وتخدم الناس كاملين.
هاد المجموعات الصحية الترابية غادي تعاون بزاف فتنظيم الخدمة الصحية.
كاين أمل كبير فهاد الإصلاح الصحي إيلا خدمو عليه مزيان.
المناطق القروية محتاجة بزاف بحال هاد المبادرات باش يتحسن الوضع.