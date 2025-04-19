للمرة الأولى في تاريخه .. المنتخب المغربي لأقل من 17 عاما يتوج بكأس إفريقيا
هبة بريس
تُوِّج المنتخب المغربي لأقل من 17 عاماً، اليوم السبت، بلقب كأس إفريقيا للفئة ذاتها، عقب فوزه في مباراة النهائي على نظيره المالي بركلات الترجيح (4-2)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب البشير بمدينة المحمدية.
وشهدت المباراة ندية كبيرة بين المنتخبين، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل، قبل أن يحتكم الفريقان إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لـ”أشبال الأطلس”، مانحة إياهم أول لقب قاري في هذه الفئة السنية.
ويُعد هذا التتويج إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها كرة القدم الوطنية في مختلف الفئات.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
66 تعليقات
فوز مستحق يعكس العمل القاعدي الكبير
النتيجة مستحقة بعد أداء مشرف
كل المغاربة فخورين بهذا الجيل الصاعد
المحمدية عاشت ليلة من الفرح والاحتفال
ركلات الترجيح كانت لحظات توتر وفرحة
الأشبال غادي يكونو نجوم المستقبل
أبطال صغار ولكن بروح الكبار
الجمهور المغربي يستاهل هاد الفرحة
كاين مواهب كبيرة فهاذ الجيل
لحظة لا تُنسى فمسيرة الكرة الوطنية
العمل الجاد كيعطي نتائج بحال هادي
التتويج جاء بفضل العمل الجماعي والانضباط
الاحتفالات كانت عفوية وصادقة
لحظة رفع الكأس كانت مؤثرة بزاف
اللاعبين صغار فالسن وكبار فالعطاء
فرحة كبيرة للمغاربة بهذا التتويج التاريخي
هذا التتويج يعطي الأمل في مستقبل الكرة المغربية
التتويج كيحفز أجيال جديدة باش تمارس الرياضة
الكرة المغربية كتعيش لحظة زاهية
الجمهور فخور بهذا الإنجاز الرائع
فرحة صغار ولكن القيمة كبيرة
أشبال الأطلس فرحو القلوب ديالنا
دعم الجمهور كان سلاح الفوز
التكوين ديال الجامعة بدا يجيب الثمار
هذه بداية لمسار مليء بالنجاحات
هدفنا الآن هو الحفاظ على هذا المستوى
البطولة القارية بقات فدارها
المغرب كيصنع مجد كروي جديد
المغرب كيبين أنه قوة قارية فكل الفئات
أشبال الأطلس بيّنو الروح القتالية العالية
المدرب قام بدور كبير في قيادة الفريق
الكأس ما جاتش بالساهل ولكن بالعرق
الكأس الإفريقية زادتنا فخر واعتزاز
المنتخب استحق اللقب بجدارة
الجمهور كان داعم كبير فكل المباريات
الفريق لعب برجولة وقتالية حتى آخر دقيقة
اللاعبين الصغار كتبوا صفحة من ذهب
كل هدف كان كيوصل القلوب قبل الشباك
النهائي كان بمستوى عالي فنيًا وبدنيًا
من اليوم هاذ الأسماء خاصنا نتابعوها
فرحة اللاعبين كانت صادقة وعفوية
مستقبل الكرة فالمغرب كيبان مشرق
كلنا فخورين بهاذ الإنجاز العظيم
المستقبل كيبدا من هاد الأشبال
مباراة النهائي كانت قوية ومثيرة
المغرب غادي بعيد بكرة القدم ديالو
الصورة الجماعية بالكأس كانت رائعة
الروح الوطنية كانت واضحة فالميدان
اسم المغرب ترفع مرة أخرى فالقارة
فرحة الشعب المغربي اليوم كبيرة
الكأس ديالكم يا أشبال المغرب
المدرب عرف كيفاش يخرج أفضل ما عند اللاعبين
إنجاز مشرف لكرة القدم الوطنية
الأشبال أعطاو درس فالإصرار والعزيمة
الشكر للطاقم التقني والطبي والإداري
المنتخب دار مجهود جبار من بداية البطولة
التتويج ماشي سهل فبطولة قوية بحال هادي
هذا التتويج نتيجة تعب أشهر من العمل
شكراً لكل من ساهم فهاد النجاح
الجمهور المغربي فكل المدن كيتابع ويشجع
الفرح انتشر فكل الأحياء والبيوت
اللاعبين تحملو المسؤولية باحترافية
اللاعبون كانوا رجالة فوق الميدان
منتخب مالي كان خصم قوي ومحترم
هذا الفوز يبين قوة التكوين الكروي الوطني