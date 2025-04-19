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للمرة الأولى في تاريخه .. المنتخب المغربي لأقل من 17 عاما يتوج بكأس إفريقيا

للمرة الأولى في تاريخه .. المنتخب المغربي لأقل من 17 عاما يتوج بكأس إفريقيا

19 أبريل، 2025 - 5:30 مساءً
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هبة بريس

تُوِّج المنتخب المغربي لأقل من 17 عاماً، اليوم السبت، بلقب كأس إفريقيا للفئة ذاتها، عقب فوزه في مباراة النهائي على نظيره المالي بركلات الترجيح (4-2)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب البشير بمدينة المحمدية.

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين المنتخبين، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل، قبل أن يحتكم الفريقان إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لـ”أشبال الأطلس”، مانحة إياهم أول لقب قاري في هذه الفئة السنية.

ويُعد هذا التتويج إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها كرة القدم الوطنية في مختلف الفئات.

19 أبريل، 2025 - 5:30 مساءً
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