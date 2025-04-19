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يحدث فقط في إفريقيا.. عضو من منتخب مالي يحاول وضع “السحور” داخل الملعب وعضوة من “الكاف” تتدخل

يحدث فقط في إفريقيا.. عضو من منتخب مالي يحاول وضع “السحور” داخل الملعب وعضوة من “الكاف” تتدخل

19 أبريل، 2025 - 3:26 مساءً
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هبة بريس – محمد زريوح

في مشهد طريف وغريب لا يحدث إلا في القارة السمراء، شهدت أجواء ما قبل نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة بين المغرب ومالي واقعة غير مسبوقة، عندما حاول أحد أعضاء الطاقم الإداري لمنتخب مالي إعداد “السحور” داخل أرضية الملعب بالمحمدية قبل انطلاق المباراة النهائية.

وحسب شهود عيان، فقد دخل العضو المالي إلى أرض الملعب حاملاً بعض الأطعمة في محاولة لتجهيز وجبة السحور لبعض اللاعبين الصائمين، الأمر الذي أثار استغراب الحاضرين. إلا أن الموقف لم يدم طويلاً، حيث سارعت إحدى المسؤولات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” إلى التدخل ومنع هذا التصرف، حفاظاً على الإجراءات التنظيمية الصارمة التي تسبق المباريات النهائية.

الواقعة أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبرها لقطة طريفة تعكس العفوية الإفريقية، ومن رأى فيها دليلاً على التحديات الثقافية والتنظيمية التي ترافق البطولات في القارة.

يحدث فقط في إفريقيا.. عضو من منتخب مالي يحاول وضع “السحور” داخل الملعب وعضوة من “الكاف” تتدخل

19 أبريل، 2025 - 3:26 مساءً
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