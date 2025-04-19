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مراكش.. حادثة سير خطيرة بحي الشرف تُسفر عن إصابات بليغة

مراكش.. حادثة سير خطيرة بحي الشرف تُسفر عن إصابات بليغة

19 أبريل، 2025 - 12:47 مساءً
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هبة بريس

مراكش – شهد حي الشرف بمدينة مراكش، زوال اليوم، حادثة سير مروعة إثر اصطدام قوي بين سيارتين، ما أدى إلى انقلاب إحداهما وسط الطريق العام.

وحسب شهود عيان، فإن سائق سيارة كان بصدد الرجوع للخلف من أجل التوقف أمام أحد المقاهي بالحي، قبل أن تُفاجئه سيارة كانت تسير بسرعة مفرطة وتصطدم به بقوة من الخلف، مما تسبب في انقلاب السيارة القادمة من الخلف ، بشكل عنيف وسط الطريق.

وقد أسفر الحادث عن إصابة راكب كان على متن السيارة التي كانت بصدد التوقف، فيما لحقت أضرار بليغة بالسائق الآخر، استدعت نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف.

وعقب الحادث، حلت عناصر الشرطة بعين المكان من أجل فتح تحقيق في ملابساته وتحديد المسؤوليات القانونية، فيما خلّف الحادث استياءً لدى سكان الحي نتيجة تكرار الحوادث بنفس النقطة بسبب التهور في السياقة.

19 أبريل، 2025 - 12:47 مساءً
45

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