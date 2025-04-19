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مجهولون يسرقون مبالغ مالية من ضريح "سيدي احساين" ضواحي طنجة

مجهولون يسرقون مبالغ مالية من ضريح “سيدي احساين” ضواحي طنجة

19 أبريل، 2025 - 3:11 مساءً
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هبة بريس – طنجة

أقدم مجهولون، في الساعات الماضية، على سرقة مبالغ مالية كانت مودعة داخل صندوق التبرعات بضريح “سيدي احساين”، الواقع بضواحي مدينة طنجة.

ووفق مصادر محلية، فقد تفاجأ القائمون على الضريح باختفاء الأموال التي يتم تجميعها من الزوار كتبرعات، حيث يُرجح أن عملية السرقة تمت ليلاً، مستغلين غياب الحراسة وهدوء المكان.

وقد باشرت السلطات المختصة تحرياتها فور تلقيها بلاغاً بالواقعة، حيث انتقلت إلى عين المكان من أجل رفع البصمات وجمع المعطيات التي قد تقود إلى هوية الفاعلين.

19 أبريل، 2025 - 3:11 مساءً
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