close button
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

طنجة.. العثور على جثة خمسيني داخل محل لبيع مواد البناء

19 أبريل، 2025 - 7:50 مساءً
0

هبة بريس – طنجة

شهدت منطقة “البرانص القديمة” بمدينة طنجة، ظهر اليوم السبت، واقعة مؤلمة بعد العثور على جثة رجل خمسيني داخل محل لبيع مواد البناء، في ظروف يُشتبه في ارتباطها بحادثة انتحار.

وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، تم العثور على الجثة معلقة بحبل داخل المحل، ما يرجّح فرضية الانتحار، في انتظار تأكيد ذلك من خلال نتائج التحقيق والتشريح الطبي.

وقد جرى نقل جثمان الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الدوق دي طوفار، بأمر من النيابة العامة، من أجل إخضاعه للتشريح الطبي لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.

في المقابل، فتحت مصالح الأمن الوطني، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقًا شاملاً لمعرفة جميع ملابسات وظروف الواقعة.

19 أبريل، 2025 - 7:50 مساءً
0

مقالات ذات صلة

المحجوزات

تطوان.. درك واد لو يوقف أحد أخطر مروجي المخدرات…

2025-04-20 / 00:18
جثة رجل

أزرو.. العثور على جثة رجل تسعيني داخل منزله في…

2025-04-19 / 23:55
صورة تعبيرية

طنجة.. تلاميذ يهاجمون مؤسسة تعليمية في منطقة اجزناية بالحجارة

2025-04-19 / 23:46
صورة من الأرشيف

إنزكان.. توقيف عصابة إجرامية هاجمت حافلة ركاب بأيت ملول

2025-04-19 / 21:09
مجهولون يسرقون مبالغ مالية من ضريح "سيدي احساين" ضواحي طنجة

مجهولون يسرقون مبالغ مالية من ضريح “سيدي احساين” ضواحي…

2025-04-19 / 15:11
أمن البيضاء يحقق في ملابسات وفاة شخص في ظروف مشبوهة

أمن البيضاء يحقق في ملابسات وفاة شخص في ظروف…

2025-04-19 / 14:17
مراكش.. حادثة سير خطيرة بحي الشرف تُسفر عن إصابات بليغة

مراكش.. حادثة سير خطيرة بحي الشرف تُسفر عن إصابات…

2025-04-19 / 12:47
الدرك الملكي

مراكش.. درك تامنصورت يوقف متورطا في تهشيم 40 سيارة

2025-04-19 / 09:56
مراكش.. إيقاف 9 أشخاص داخل شقة مخصصة للدعارة

مراكش.. إيقاف 9 أشخاص داخل شقة مخصصة للدعارة

2025-04-19 / 09:25
مكناس.. توقيف شخص ببوفكران في حالة غير طبيعية بعد اعتدائه على ثلاثة مواطنين

مكناس.. توقيف شخص ببوفكران في حالة غير طبيعية بعد…

2025-04-18 / 23:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى