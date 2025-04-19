طنجة.. العثور على جثة خمسيني داخل محل لبيع مواد البناء

هبة بريس – طنجة

شهدت منطقة “البرانص القديمة” بمدينة طنجة، ظهر اليوم السبت، واقعة مؤلمة بعد العثور على جثة رجل خمسيني داخل محل لبيع مواد البناء، في ظروف يُشتبه في ارتباطها بحادثة انتحار.

وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، تم العثور على الجثة معلقة بحبل داخل المحل، ما يرجّح فرضية الانتحار، في انتظار تأكيد ذلك من خلال نتائج التحقيق والتشريح الطبي.

وقد جرى نقل جثمان الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الدوق دي طوفار، بأمر من النيابة العامة، من أجل إخضاعه للتشريح الطبي لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.

في المقابل، فتحت مصالح الأمن الوطني، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقًا شاملاً لمعرفة جميع ملابسات وظروف الواقعة.