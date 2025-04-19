إنزكان.. توقيف عصابة إجرامية هاجمت حافلة ركاب بأيت ملول

هبة بريس – إنزكان

في تطور خطير على مستوى تنامي الجريمة، شهدت مدينة أيت ملول مساء يوم الجمعة 18 أبريل الجاري واقعة اعتداء خطيرة استهدفت إحدى حافلات النقل الحضري، ما خلّف موجة استياء واستنكار واسع وسط المواطنين.

وحسب معطيات مؤكدة، فإن أربعة أشخاص نفذوا هجومًا مفاجئًا على حافلة تابعة لشركة النقل الحضري، حيث قاموا بتكسير نوافذها وإلحاق أضرار مادية بها، قبل أن يعمدوا إلى سرقة بعض الركاب والاعتداء عليهم جسديًا، مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح استدعت تدخلًا طبيًا عاجلًا.

مصادر محلية أفادت بأن المعتدين فرّوا مباشرة بعد تنفيذ الهجوم عبر الطريق المؤدية إلى حي تمزارت، تاركين وراءهم حالة من الفوضى والرعب داخل الحافلة، خاصة في صفوف الركاب الذين عاشوا لحظات من الذعر.

التحرك السريع لعناصر الشرطة القضائية بمدينة أيت ملول مكّن من توقيف المشتبه فيهم في وقت قياسي، بعد عملية أمنية دقيقة تم خلالها تحديد هوياتهم وتعقبهم بنجاعة، وقد حظي هذا التدخل الأمني بإشادة واسعة من طرف السكان المحليين، الذين اعتبروا أن سرعة الاستجابة تعكس يقظة الأجهزة الأمنية وحرصها على ضمان أمن المواطنين.

وباشرت المصالح المختصة تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ملابسات الواقعة، وتحديد ما إذا كانت للأمر صلات بشبكات إجرامية أوسع أو دوافع خاصة، ومن المرتقب تقديم الموقوفين أمام العدالة فور انتهاء مجريات البحث.

هذه الحادثة تطرح من جديد مسألة تعزيز الأمن داخل وسائل النقل العمومي، وتدعو إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لحماية الركاب وضمان سلامتهم.