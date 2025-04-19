إنزكان.. توقيف عصابة إجرامية هاجمت حافلة ركاب بأيت ملول
هبة بريس – إنزكان
في تطور خطير على مستوى تنامي الجريمة، شهدت مدينة أيت ملول مساء يوم الجمعة 18 أبريل الجاري واقعة اعتداء خطيرة استهدفت إحدى حافلات النقل الحضري، ما خلّف موجة استياء واستنكار واسع وسط المواطنين.
وحسب معطيات مؤكدة، فإن أربعة أشخاص نفذوا هجومًا مفاجئًا على حافلة تابعة لشركة النقل الحضري، حيث قاموا بتكسير نوافذها وإلحاق أضرار مادية بها، قبل أن يعمدوا إلى سرقة بعض الركاب والاعتداء عليهم جسديًا، مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح استدعت تدخلًا طبيًا عاجلًا.
مصادر محلية أفادت بأن المعتدين فرّوا مباشرة بعد تنفيذ الهجوم عبر الطريق المؤدية إلى حي تمزارت، تاركين وراءهم حالة من الفوضى والرعب داخل الحافلة، خاصة في صفوف الركاب الذين عاشوا لحظات من الذعر.
التحرك السريع لعناصر الشرطة القضائية بمدينة أيت ملول مكّن من توقيف المشتبه فيهم في وقت قياسي، بعد عملية أمنية دقيقة تم خلالها تحديد هوياتهم وتعقبهم بنجاعة، وقد حظي هذا التدخل الأمني بإشادة واسعة من طرف السكان المحليين، الذين اعتبروا أن سرعة الاستجابة تعكس يقظة الأجهزة الأمنية وحرصها على ضمان أمن المواطنين.
وباشرت المصالح المختصة تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ملابسات الواقعة، وتحديد ما إذا كانت للأمر صلات بشبكات إجرامية أوسع أو دوافع خاصة، ومن المرتقب تقديم الموقوفين أمام العدالة فور انتهاء مجريات البحث.
هذه الحادثة تطرح من جديد مسألة تعزيز الأمن داخل وسائل النقل العمومي، وتدعو إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لحماية الركاب وضمان سلامتهم.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
50 تعليقات
خاص نعرفو التفاصيل باش نوعيو الناس
ما خاصش نتساهلو مع الإجرام
الأمن ماشي غير واجب الدولة راه مسؤولية جماعية
خاص الناس توعي ولادها وترد بالها
الشكر والتقدير للسلطات الأمنية
الحافلات خاصها حماية مستمرة
هادشي كيهدد سلامة المجتمع
تحية كبيرة لكل من ساهم فإيقاف العصابة
العصابات خاصها تتواجه بقانون قوي
الناس ولات خايفة تركب فالنقل العمومي
الحمد لله تم توقيف العصابة
الحمد لله تم توقيفهم بلا ضحايا
خاص الكاميرات فكل الحافلات
بزاف ديال الحوادث خاصها التبليغ السريع
خاص تطبيق القانون بلا تهاون
الأمن دار خدمتو وكيستحق التنويه
كاينين اللي باغين يخربو البلاد
واش بقينا فغابة ولا فدولة
العصابات خاصها الزجر والحزم
خاص تعميم كاميرات المراقبة فالطرقات
الناس خاصها تكون فايقة ومتيقظة
خاص تعزيز الأمن فكاع المناطق
خاص يتشدّو ويتحاكمو بأقصى العقوبات
الناس خاصها تتعاون مع البوليس
ماشي معقول الهجوم على حافلة عامرة بالركاب
اللي دار شي حاجة يخلص عليها
خاص نوقفو مع رجال الأمن ونشجعوهم
أيت ملول خاصها دعم أمني مستمر
الهجوم على الحافلات سلوك خطير بزاف
هاد التصرفات كتخلي الناس تفقد الثقة
خاص العقاب يكون قاسي وما فيه تساهل
أيت ملول ولات كتعيش أحداث مقلقة
بزاف ديال الأبرياء كيكونو ضحايا الإجرام
خاص تنظيم الدوريات الأمنية فهاذ المناطق
خاص عقوبات صارمة تكون عبرة
المواطنين خاصهم يحسو بالأمان
التهديد بالأسلحة خاصو مراجعة قانونية
سلامة الركاب خط أحمر
خاص تنقية المدن من المجرمين
تحية لرجال الأمن اللي تدخلوا بسرعة
الهجوم على النقل العمومي أمر خطير
خاص الإعلام يسلط الضوء على هاد الجرائم
الجرائم خاصها العقاب ماشي التساهل
هجوم بحال هادا خاصو يتعرض فالإعلام
أيت ملول خاصها مراقبة مشددة
الأمن خاصو معدات متطورة ووسائل أسرع
الأمن خاصو يردع بحزم
الجرائم ولات كتنتاشر بشكل مقلق
سوء التربية والجهل وانعدام الوازع الأخلاقي هذه نتائجه