عرشان يعلن رسمياً ترشحه لرئاسة الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية
هبة بريس
أعلن عبد الصمد عرشان، رئيس جمعية نادي الصداقة للكرة الحديدية بتيفلت، ترشحه بشكل رسمي لرئاسة الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية، وذلك عبر مراسلة موجهة إلى النائب الأول لرئيس الجامعة، توصلت “هبة بريس ” بنسخة منها.
ويأتي هذا الإعلان عقب البلاغ الصادر عن الجامعة، والذي حدد تاريخ انعقاد الجمع العام الانتخابي يوم 3 ماي 2025، قصد انتخاب مكتب جامعي جديد يقود المرحلة المقبلة. وأكد عرشان، في مراسلته المؤرخة بتاريخ 10 أبريل الجاري، أن قراره بالترشح جاء انسجاماً مع القوانين والأنظمة الداخلية التي تؤطر عمل الجامعة.
وعبّر عرشان عن عزمه الراسخ في حال انتخابه، على تركيز جهوده لتحسين أوضاع الكرة الحديدية الوطنية، عبر مقاربة تشاركية تروم الاستماع إلى انتظارات الممارسين والنوادي، مع اعتماد برنامج طموح يستجيب لتطلعات الفاعلين الرياضيين في هذا المجال.
وقال عرشان في رسالته: “أتعهد، إذا نلت ثقة الجمع العام، أن أركز جهودي على تحسين أوضاع هذا القطاع الرياضي المهم، وأن أُظهر قوة تعبئتي وبرنامجي الطموح”، مبرزاً استعداده للتنسيق الدائم والمستمر مع المسؤولين داخل الجامعة وخارجها.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
40 تعليقات
القطاع الرياضي في حاجة إلى كفاءات مسؤولة.
التنمية الرياضية تتطلب دعماً من الجهات الرسمية.
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة في التسيير الرياضي.
الجهوية يجب أن تكون حاضرة في الاستراتيجية الجديدة.
يجب خلق فضاءات لائقة لممارسة هذه الرياضة.
هل سيتم دعم الأندية التي تشتغل بوسائل محدودة؟
كل مبادرة جادة مرحب بها في الوسط الرياضي.
التواصل مع المهتمين باللعبة ضروري وفعال.
نتمنى أن لا تكون مجرد حملة انتخابية عابرة.
التنسيق مع الأندية ضروري لإنجاح أي خطة.
الكرة الحديدية تعاني في بعض الجهات من الإقصاء.
الكرة الحديدية ليست فقط لعبة بل ثقافة محلية.
هل ستكون هناك ميزانية كافية لتنفيذ البرنامج؟
التكوين الأكاديمي مهم لتأطير اللاعبين والحكام.
لابد من الاهتمام بالشباب داخل هذه الرياضة.
يجب توسيع قاعدة الممارسين في المدارس والأحياء.
الكرة الحديدية تستحق اهتماماً أكبر في الإعلام.
الجامعة يجب أن تعمل بشفافية وتشارك في القرار.
نحتاج إلى عقلية جديدة في تسيير الجامعات الرياضية.
الكرة الحديدية يمكن أن تحقق إشعاعاً مغربياً وعربياً.
كل إصلاح يجب أن ينطلق من القاعدة نحو القمة.
المنافسات المحلية يجب أن تكون منتظمة وداعمة.
الكفاءة والنزاهة يجب أن تكونا في صلب المشروع.
يجب أن تكون هناك رؤية واضحة لتطوير اللعبة.
التغيير الحقيقي يأتي من العمل الجاد والمتواصل.
نحتاج إلى مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين.
نتمنى أن يفي عبد الصمد عرشان بوعوده بعد الترشح.
التكوين المستمر عنصر أساسي في النهوض باللعبة.
نتمنى فتح المجال أمام الكفاءات الشابة أيضاً.
من الجيد أن نرى ترشيحات جديدة ومختلفة.
ينبغي وضع حد للتسيير العشوائي داخل الجامعات.
العقل المدبر لأي مشروع هو الفريق وليس الفرد.
التظاهرات الوطنية ضرورية لخلق دينامية حقيقية.
خطوة إيجابية نحو تطوير الكرة الحديدية الوطنية.
الممارسون في القاعدة ينتظرون نتائج ملموسة.
الكرة الحديدية تعاني من التهميش ويجب إنقاذها.
أين دور وزارة الرياضة في دعم مثل هذه المبادرات؟
البرنامج الطموح لا يكفي بل يحتاج إلى تنفيذ فعلي.
لا بد من تفعيل الرقابة على ميزانيات الجامعات.
كل مرشح يجب أن يقدم برنامجه للرأي العام.