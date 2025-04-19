عرشان يعلن رسمياً ترشحه لرئاسة الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية

هبة بريس

أعلن عبد الصمد عرشان، رئيس جمعية نادي الصداقة للكرة الحديدية بتيفلت، ترشحه بشكل رسمي لرئاسة الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية، وذلك عبر مراسلة موجهة إلى النائب الأول لرئيس الجامعة، توصلت “هبة بريس ” بنسخة منها.

ويأتي هذا الإعلان عقب البلاغ الصادر عن الجامعة، والذي حدد تاريخ انعقاد الجمع العام الانتخابي يوم 3 ماي 2025، قصد انتخاب مكتب جامعي جديد يقود المرحلة المقبلة. وأكد عرشان، في مراسلته المؤرخة بتاريخ 10 أبريل الجاري، أن قراره بالترشح جاء انسجاماً مع القوانين والأنظمة الداخلية التي تؤطر عمل الجامعة.

وعبّر عرشان عن عزمه الراسخ في حال انتخابه، على تركيز جهوده لتحسين أوضاع الكرة الحديدية الوطنية، عبر مقاربة تشاركية تروم الاستماع إلى انتظارات الممارسين والنوادي، مع اعتماد برنامج طموح يستجيب لتطلعات الفاعلين الرياضيين في هذا المجال.

وقال عرشان في رسالته: “أتعهد، إذا نلت ثقة الجمع العام، أن أركز جهودي على تحسين أوضاع هذا القطاع الرياضي المهم، وأن أُظهر قوة تعبئتي وبرنامجي الطموح”، مبرزاً استعداده للتنسيق الدائم والمستمر مع المسؤولين داخل الجامعة وخارجها.